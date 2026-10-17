Число осуждённых за повторное пьяное вождение резко сократилось

В 2025 году привлекли к ответственности 34431 нетрезвого «рецидивиста»

Фото: ГАИ Карелии

В России в 2025 году резко сократилось количество водителей, осуждённых за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. По данным «Ведомостей», по статье 264.1 УК РФ к ответственности привлекли 34431 человека – это на 16% меньше, чем годом ранее. Статистика приведена без учёта новых регионов.

Согласно указанной статье, за повторное нетрезвое управление автомобилем, трамваем или другим механическим транспортным средством предусмотрено наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Альтернативные меры – штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, до 480 часов обязательных работ либо до двух лет принудительных работ. Во всех случаях нарушителя лишают права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. Кроме того, транспортное средство может быть конфисковано, если оно использовалось при совершении преступления.

Чаще всего за повторное пьяное вождение привлекают водителей в возрасте от 31 до 40 лет. Большинство из них имеют среднее общее или среднее профессиональное образование, отмечает издание.