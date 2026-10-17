Роспотребнадзор Карелии получил 1850 обращений за девять месяцев

Большинство жалоб касалось защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия

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За девять месяцев 2026 года в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия поступило 1850 обращений от граждан, органов власти, юридических лиц и общественных объединений, сообщает ведомство. Это на 10,5 процента больше, чем за аналогичный период 2025 года. Из общего числа 61 процент обращений касался нарушений прав потребителей, 37,9 процента – вопросов санитарно-эпидемиологического благополучия. Всего рассмотрено 1714 обращений (92,6 процента).

Среди жалоб на нарушения прав потребителей 62,7% пришлось на сферу услуг. В том числе на жилищно-коммунальные услуги – 23,3%, услуги связи – 15,5%, финансовые услуги – 14,9%, медицинские – 6%, бытовое обслуживание – 4,3%.

Продажа товаров составила 37,3% жалоб, в основном речь шла о приобретении некачественной продукции. В структуре санитарных обращений лидирует ухудшение условий проживания (26,5%), как правило, из-за шума от оборудования, погрузочных работ или работы магазинов и кафе в жилых домах. Далее следуют вопросы качества питьевой воды (11,6%) и обращения с отходами (10,1%).

По фактам выявленных нарушений Управление направило в суд 11 исков, в том числе по качеству розничной торговли, бытовых, туристических и транспортных услуг. Заявителям даны разъяснения в 82,9% случаев, 18,4% обращений переадресованы в другие ведомства. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям направлено 367 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.