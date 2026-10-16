Мошенники сулят компенсации от «Яндекса» и лишают денег россиян

Полиция предупредила о новой схеме мошенничества

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После недавних атак на дата-центры компании «Яндекс» россияне стали получать сообщения о якобы выплатах за временно не работавшие сервисы. Для получения обещанной «компенсации» граждан просят перейти по ссылке и ввести данные банковской карты.

Об активизации аферистов, прикрывающихся именем компании и обещающим выплаты от «Яндекса», пишут СМИ и предупредили правоохранители.



Злоумышленники также проворачивают и другие схемы: они пугают пользователей блокировкой аккаунтов и потерей файлов на «Яндекс Диске», а например таксистам обещают быстро перевести заработок.

Во всех случаях мошенники вселяют тревогу и панику, потом играют на этом, а жертвы, желая поскорее решить проблему, выполняют указания аферистов и в итоге лишаются накоплений. А мошенники исчезают, получив деньги.



Россиян призывают не переходить по подозрительным и неизвестным ссылкам и никому не сообщать коды из СМС.

Ранее атаке подверглись дата-центры Яндекса, что привело к массовому сбою в работе сервисов.