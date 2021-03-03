Порядок поступления в первые классы утвердят до 15 марта

Порядок поступления детей в первые классы в Петрозаводске будет утвержден до 15 марта. Документ уже прошел согласование в прокуратуре, сообщает пресс-служба министерства образования и спорта РК.

Согласно документу, образовательные организации будут закреплены за конкретными территориями муниципального района или городского округа. Прием заявлений в первый класс для детей, пользующихся первоочередным и преимущественным правом на прием в школу, а также проживающих на закрепленной территории, начнется 1 апреля и завершится 30 июня текущего года.

В Минобразования Карелии планируют провести вместе с мэрией Петрозаводска тестирование системы электронной записи перед тем, как начать кампанию по приему электронных заявлений.

Напомним, что действует горячая линия по вопросам приема детей в школы Петрозаводска: 71-34-34. Звонить можно в рабочее время. Фото oblgazeta.ru