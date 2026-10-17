В этот лень в Сумпосаде родился полярный исследователь Воронин

День 17 октября в истории Карелии и России

В этот день, 17 октября, в 1890 году в селе Сумский Посад Кемского уезда родился Владимир Иванович Воронин (ум. 1952), капитан советского ледокольного флота, полярный исследователь, руководил плаванием парохода «Челюскин».

Еще один знаменитый земляк родился 17 октября 1916 года в деревне Сельги Повенецкого уезда Олонецкой губернии – это Николай Титович Омелин (ум.2001), Герой Советского Союза (1943).

А в 1993 году в Петрозаводске был организован «Республиканский центр планирования семьи и репродукции».

В России в этот день также произошло немало значимых событий.

Например, 17 октября 1740 года участниками Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга был основан Петропавловск-Камчатский.

А в 1905 году император Николай II подписал Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», который положил начало преобразования Российской империи в конституционную монархию.

В 1945 году в этот день город Кёнигсберг (ныне Калининград) с прилегающими землями вошёл в состав Советского Союза.

А 17 октября 2018 года было ознаменовано трагедией: студент четвёртого курса в Керченском политехническом колледже расстрелял 21 ученика и сотрудника колледжа.

Каждый новый день можно соотнести с соответствующей датой в истории Карелии и России, благодаря проекту «Оглянись назад» Михаила Семенова. А в исторических параллелях – много интересного.