В лесу под Олонцом нашли опасную приманку

Собачников в карельской деревне предупредили об опасности

Фото: сообщество «Подслушано в Олонце | Олонец | Олонецкий район»

Жители карельской деревни Олонецкого района бьют тревогу: на привычных прогулочных тропах кто-то разложил «сюрпризы», смертельно опасные для домашних питомцев.

В местном паблике «Подслушано в Олонце | Олонец | Олонецкий район» появилось предупреждение о том, что в траве на обочине дороги был обнаружен кусок колбасы, буквально нашпигованный таблетками неизвестного состава:

«Сегодня на прогулке рядом с деревней Тенгусельга, на обочине в траве увидела кусочек колбасы, напичканный таблетками неизвестного происхождения, явно предназначенный для отравления собак».

Автор поста, Татьяна Литовская, убрала опасную находку, чтобы никто из животных не успел ее съесть.

В комментариях под публикацией развернулась дискуссия. Часть местных жителей предположила, что таким радикальным способом кто-то пытается бороться с дикими зверями – волками или медведями, которые нередко выходят к населенным пунктам. Однако большинство участников обсуждения уверены: цель «отравителя» – именно домашние псы.

Подписчики советуют автору обратиться в полицию, хотя многие скептически относятся к перспективе найти виновного. Тем не менее, владельцев собак в Олонецком районе просят быть предельно внимательными во время прогулок и следить, чтобы питомцы не подбирали ничего с земли.