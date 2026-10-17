Жители карельской деревни опасаются, что скоро останутся без газа

Новые правила техобслуживания оказались практически невыполнимы для владельцев частных домов в глубинке

Фото "Петрозаводск говорит"

Жители лесного поселка в Пряжинском районе обсуждают «газовую» проблему, с которой они столкнулись. Она заключается в том, что для перезаключения договора на поставку газа (процедура стала обязательной для всех) теперь требуют официальный акт о наличии и состоянии вентиляционных каналов. С начала 2027 года отсутствие такого договора означает полный отказ в доставке газа.

«Собрав весь требуемый пакет, мы поехали в Петрозаводск в «Карелгаз». Пришли туда, а нас сразу спросили, есть ли у нас акт о замерах в вентиляционных каналах и, вообще, имеются ли таковые в квартире? На справку от администрации поселения об имеющихся форточках, как средстве вентиляции, даже не посмотрели. В итоге мы вынуждены были уйти ни с чем»,

– рассказала подписчица паблика «Кинелахта – меж двух озер.

Люди считают, что ситуация выглядит тупиковой. По закону, обслуживать оборудование должна сертифицированная организация. По словам представителей «Карелгаза», на всю республику такая компания сейчас фактически одна. Как она физически сможет проверять каждый деревенский дом (да еще и каждые три месяца, как того требуют правила) и во сколько это обойдется сельчанам – вопрос открытый и очень больной.

С одной стороны, цель нововведений понятна – безопасность людей. Но на практике получается классическое: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Жители признаются: закон не оставит им выбора, и они будут крутиться сами, рискуя и нарушая правила, лишь бы не остаться зимой без тепла и возможности приготовить еду.