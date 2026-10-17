Шкафчик в ванной – не лучшее место для хранения лекарств

Высокая влажность и перепады температуры могут менять свойства препаратов

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Шкафчик в ванной комнате не подходит для хранения многих лекарственных препаратов из-за высокой влажности и перепадов температуры. Об этом в интервью с RT рассказала фармэксперт Татьяна Комякова. По её словам, во время горячего душа или принятия ванны в помещении повышаются температура и влажность, а после проветривания условия снова меняются.

При регулярном использовании ванной такие колебания повторяются ежедневно.

Эксперт отметила, что при нарушении условий хранения некоторые препараты могут изменять свои физические свойства. Влага и тепло способны ускорять процессы, влияющие на стабильность действующих и вспомогательных веществ, что снижает эффективность лекарств и может сделать их опасными для здоровья.

Для лекарственных препаратов подойдёт сухое место со стабильной температурой, защищённое от прямых солнечных лучей и источников тепла. Но есть препараты, которые требуют особых условий хранения. Эксперт посоветовала ориентироваться на инструкцию к каждому препарату.