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17 октября 2026
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Здоровый интерес

Черника как лекарство от всех болезней глаз – это миф

Врач предупредил, что ягоды не заменяют диагностику и лечение, несмотря на содержание антиоксидантов
Урожай черники из карельского леса
Фото: М. Тихонов

Чернику нельзя считать лекарством от всех заболеваний глаз, поскольку она не заменяет диагностику и профессиональное лечение. Об этом РИА Новости рассказал офтальмолог, кандидат медицинских наук Сино Гозиев. По его словам, продукт может быть частью здорового рациона, но не способен заменить обследование и терапию.

«Самая опасная идея здесь – заменить обследование ягодами», 

– подчеркнул врач.

При этом в чернике действительно содержатся антоцианы, другие растительные соединения, клетчатка, витамины и минералы, поэтому включать её в рацион разумно, как и любые другие ягоды, фрукты и овощи.

Питание имеет отношение к здоровью глаз, но работает не так эффектно, как обещают в рекламе, добавил офтальмолог. Он рекомендовал регулярно употреблять не только чернику, но и другие полезные продукты, а при возникновении проблем со зрением своевременно обращаться к специалистам.

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