Эпидемией деменции и остеоартрита через четверть века грозят ученые

Каждого восьмого жителя планеты одолеют деменция и больные суставы

Фото сгенерировано Алиса AI

Мир столкнется со вспышкой заболеваемости деменцией. Об этом предупредили специалисты Центра здорового старения мозга при Университете Нового Южного Уэльса. Так, в 2023 году этот диагноз был поставлен 11,4 миллионам человек. А к 2050 прогнозируется катастрофический рост числа страдающих этим недугом – 24,7 миллиона новых случаев ежегодно.

Сегодня таких больных – более 57 миллионов. Через 25 лет их будет около 150 миллионов, по данным ученых. Кстати, специалисты относят к наиболее уязвимым жителей с низким и средним уровнем дохода, а также отмечают, что женщины подвержены деменции больше, чем мужчины.

Тревожит исследователей и ситуация с остеоартритом. Ожидается, что к середине века число людей, страдающих хроническим заболеванием суставов, подскочит с 600 миллионов до 1 миллиарда – это почти каждый восьмой житель Земли.

Специалисты подчеркнули, что остеоартрит ошибочно считается неизбежным признаком старения. Однако, по мнению экспертов, суставы чаще страдают от ожирения, как нагрузки на суставы. Специалисты считают, что необходимо пересмотреть подходы к лечению и профилактике хронических заболеваний, а самим жителям планеты следить за весом и больше времени уделять физической активности, как единственному способу укрепить скелет и сохранить подвижность на долгие годы, пишет издание IVBG.ru.