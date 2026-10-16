Врач объяснила, можно ли завтракать одними и теми же продуктами

Диетолог призвала разнообразить завтрак, даже если он полезный

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Диетолог Валеска Нишида рассказала о том, можно ли завтракать одними и теми же продуктами долгое время. Слова специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как отметила медик, если завтрак дает человеку достаточное количество витаминов, минералов и клетчатки, то его можно есть каждый день, даже если это одни и те же продукты. Однако, даже если завтрак полезен, разнообразить его не помешает. Например, если человек ест утром фрукты, они могли бы быть разными.

Также врач призвала остерегаться продуктов глубокой переработки, таких как быстрорастворимые каши, печенье, сладкие напитки.

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