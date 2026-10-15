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15 октября 2026
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Здоровый интерес

Врач рассказала, что пить по утрам натощак

Вода с лимоном оказывает положительное влияние на здоровье
стакан воды с лимоном на балконе на фоне крыш домов
Фото: Алиса ИИ

Диетолог Анастасия Лебедева призвала россиян по утрам пить натощак воду с лимоном. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Как отметила медик, ежедневный стакан воды с лимоном положительно влияет на иммунитет и здоровье сосудов. Также такой напиток косвенно поможет снизить вес. Дело в том, что лимон придает воде вкус, что даст возможность заменить калорийные напитки - кофе со сливками, сладкий чай или пакетированные соки. Стакан воды с лимоном притупляет голод и помогает уменьшить утренние порции блюд.

Лебедева добавила, что в принципе достаточное количество воды необходимо для нормального метаболизма. Стакан воды натощак поможет избежать лишних ненужных перекусов.

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