Врач рассказала, что пить по утрам натощак

Вода с лимоном оказывает положительное влияние на здоровье

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Диетолог Анастасия Лебедева призвала россиян по утрам пить натощак воду с лимоном. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Как отметила медик, ежедневный стакан воды с лимоном положительно влияет на иммунитет и здоровье сосудов. Также такой напиток косвенно поможет снизить вес. Дело в том, что лимон придает воде вкус, что даст возможность заменить калорийные напитки - кофе со сливками, сладкий чай или пакетированные соки. Стакан воды с лимоном притупляет голод и помогает уменьшить утренние порции блюд.

Лебедева добавила, что в принципе достаточное количество воды необходимо для нормального метаболизма. Стакан воды натощак поможет избежать лишних ненужных перекусов.

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