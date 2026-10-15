Эксперты рассказали о том, какую угрозу таит посуда на кухне

Сковородки и пластиковые контейнеры не так безобидны, как мы думаем

Фото: Петрозаводск говорит

Мы не задумываемся о том, что опасность нас может подстерегать на дне посуды: оказывается, при определенных условиях некоторые материалы могут выделять вредные вещества, а они, в свою очередь, попадают в еду.

Привычные кастрюльки и сковородки, которые мы берем в руки ежедневно, при неправильном использовании могут быть опасны из-за токсичных веществ, тяжелых металлов и микропластика. А это негативно скажется на здоровье.

Например, при нагревании химический состав посуды – сковородок, контейнеров, тарелок может вступать в реакцию с пищей. Об этом предупредила эксперт по питанию Елена Милаева в интервью сетевому изданию «Доктор Питер».

Так, тефлон при перегреве выше 260 °C – чаще это происходит с пустой сковородой на сильном огне – выделяет токсичные пары. А при любых повреждениях антипригарного покрытия надо немедленно заменять посуду, иначе еда станет опасной.

С алюминием тоже не все так просто. Этот металл он легко вступает в реакцию с кислой или соленой средой. Томатные соусы или маринады могут вызвать выщелачивание алюминия, избыток которого в организме чреват серьезными нейротоксическими рисками. По мнению специалиста, более безопасной может быть лишь посуда с анодированием.

Милаева напомнила, что пластиковые контейнеры – источник фталатов и микропластика, особенно при нагреве или контакте с жирной пищей. А указанные вещества способны вмешиваться в гормональный фон.

Также опасна и дешевая керамика с яркими рисунками внутри посуды. Недобросовестные производители используют глазурь, содержащую свинец или кадмий, которые при контакте с горячими продуктами легко проникают в организм, предупредила эксперт.