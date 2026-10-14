Чтобы стать бодрее, врач призвал избегать одного ритуала в выходной

Распространенная привычка лишает сил и настроения

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Врач-терапевт заявила о негативных последствиях долгого сна в выходные дни. Если спать дольше, чем обычно – то есть как в рабочие дни, это может отразиться на здоровье, причем неблагоприятным образом.

Слишком долгий сон в выходные может в итоге может ударить по здоровью, предупредила медик. От длительного пребывания в объятиях Морфея могут быть как глобальные последствия, так и более «скромные» проблемы – например сонливость, упадок сил и нестабильное настроение.

Так, привычка вставать в субботу и воскресенье на несколько часов позже, чем в будние дни, увеличивает риск ожирения и депрессии, а также провоцирует нестабильное настроение. Об этом терапевт Джина Зарелла рассказала порталу с Yahoо.

В выходные можно встать позже, но не более чем на полтора часа, предупредила врач. Если же будет одолевать сонливость, лучше немного поспать днем, посоветовала она. Кроме того, Зарелла предложила каждый день утром на полчаса включать яркий свет.

Прилив сил наступит спустя две-четыре недели такого уклада, заверила специалист. А если в целом строго следовать режиму дня, то через три-шесть месяцев наступит значительное улучшение самочувствия, добавила доктор.