Названо оптимальное количество разных продуктов в рационе

Для полноценного питания россиянам рекомендовали употреблять 30-40 разных продуктов в неделю

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Разнообразный рацион поможет сохранить здоровье. Об этом рассказала в своем Telegram-канале стоматолог Анастасия Белолипецкая, которая рассказала, сколько разнообразных продуктов нужно съедать в неделю.

Так, медик рекомендовала включать в рацион не менее 30-40 разнообразных продуктов в неделю. Именно столько нужно для здоровой микрофлоры кишечника, отвечающей за состояние всего желудочно-кишечного тракта.

Белолипецкая добавила, что особенно полезно питаться сезонными продуктами, которые могут хорошо разнообразить меню. Среди осенних продуктов она рекомендовала тыкву, которую можно варить или запекать в духовке.

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