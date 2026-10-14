Заросли необычных «водорослей» обнаружили в Карелии

Крупную колонию озерной бадяги обнаружили вблизи водопада Кивач

фото «Петрозаводск говорит»

Причудливого темно-зеленого «осьминога» обнаружили в реке Суна на территории заповедника «Кивач».

Недалеко от водопада волонтер-биолог обратила внимание на наросты необычной формы на стволе затонувшего у берега дерева. Поблизости оказались заросли подобных «водорослей». Биолог пригляделась поближе и поняла, что перед ней не растение, а животное – пресноводная губка бадяга или спонгилла озерная.

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В «Киваче» знали, что в заповедных водах обитает эта губка, неожиданностью стало то, что крупное поселение этого интересного животного существует поблизости от научной лаборатории заповедника.

В «Киваче» рассказали, что на Земле обитает около 5000 видов губок, большинство обитает в морях, лишь 35 видов приспособились к жизни в пресной воде. Яркий зеленый цвет бадяге придают живущие на ней микроскопические водоросли зоохлореллы. Они поставляют губке вырабатываемые в процессе фотосинтеза углеводы, взамен получают азотистые вещества, углекислый газ и поверхность для жизни.

На колонии бадяги паразитирует «губковая муха» - сизира. Не так давно сотрудник научного отдела заповедника, изучающий питание рыб, обнаружил личинок насекомого в желудках окуней из Суны. Личинки прокалывают тело губок и высасывают содержимое. Взрослое насекомое ведет скромный образ жизни, питаясь мелкими беспозвоночными или пыльцой растений.