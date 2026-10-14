Проводные наушники теряют популярность у покупателей

Ностальгический тренд ослабевает, уступая место беспроводным устройствам

Фото предоставлено и принадлежит пресс-службе ПАО МегаФон.

Аналитики МегаФона зафиксировали, что мода на проводные наушники, вернувшаяся было на волне ностальгии, уже прошла. За девять месяцев 2026 года доля таких моделей в продажах через интернет-магазин и объединённую розничную сеть МегаФона и Yota уменьшилась с 30% до 18%.

Тем временем беспроводные модели только наращивают популярность. Лидирующим форматом остаются TWS-наушники: их доля составила 69% продаж, тогда как год назад — 60%. Продажи беспроводных накладных наушников выросли на 12% в годовом выражении, а внутриканальных — на 18%.

Обновился и список брендовых фаворитов. В топ-10 самых востребованных марок в 2026 году попали Stellarway, Honor, Realme, Huawei, Tecno, Apple, Samsung, Xiaomi, Philips и JBL. Расстановка сил в лидерской группе ощутимо поменялась: Realme переместилась с шестой позиции на третью, нарастив продажи на 90%; Huawei поднялась с пятого места на четвёртое; Tecno — с восьмого на пятое с ростом на 83%. Apple оказалась на шестой строчке, хотя годом ранее была восьмой.

Активнее всего наушники в 2026 году покупали жители Московской и Ленинградской областей, Краснодарского края, Башкортостана и Свердловской области. Наибольший прирост продаж по сравнению с прошлым годом показали регионы Северного Кавказа — Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Чечня, а также Магаданская область и Удмуртия.

Проводные наушники действительно пережили возвращение интереса, однако сейчас этот тренд, судя по структуре продаж, постепенно ослабевает. Покупатели снова преимущественно выбирают беспроводные модели, а мы регулярно расширяем ассортимент и сопровождаем их специальными предложениями. Так наши клиенты могут подобрать подходящие наушники под свои задачи и бюджет,

— отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.