Медики разбегаются из больницы в Карелии

Несколько ценных специалистов уволились из районной больницы в Пряже

фото: Петрозаводск говорит

Из Пряжинской районной больницы уволились несколько специалистов. Об этом нашей редакции сообщили жители Пряжи, которые недавно проводили расширенное заседание Совета ветеранов и всем миром отстаивали своих врачей. 6 октября все поверили, что трудовой конфликт в медицинском учреждении исчерпан. Это подтвердил и заместитель министра здравоохранения Карелии Александр Романов. Однако 13 октября вечером стало известно, что это не так. Ценные специалисты-медики покинули больницу.

Травматолог-ортопед Антон Стоянов больше не будет вести приемы в Пряжинской ЦРБ. Вслед за ним ушла и его супруга, работавшая в больнице медсестрой. Также Пряжинскую ЦРБ покинула дерматолог Диана Апсетарова.

По нашим сведениям, и Антон Стоянов, и Диана Апсетарова должны будут вернуть государству часть денег, полученных по программе «Земский доктор». И это немаленькие суммы, медики вынуждены просить рассрочку.

Все больше возникает вопросов к главному врачу Пряжинской ЦРБ Валентине Рябовой. Это ж какие невыносимые условия надо создать в больнице, чтобы специалисты разбегались даже под угрозой материальных лишений?

Жители Пряжи сообщили, что будут обращаться в Минздрав Карелии и требовать проведения проверок в районной больнице - трудовой и финансовой.