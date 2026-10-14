Базу отдыха не торопятся сносить в Карелии

Суд в Лахденпохском округе постановил снести глэмпинг с баней и туалетами на сельхозугодьях

изображение сгенерировано Алисой AI

Несмотря на внимание со стороны прокуратуры и Россельхознадзора, владельцы не торопились сносить туристический объект в Лахденпохском округе.

9 октября Лахденпохский районный суд принял решение о сносе всех строений и сооружений на земельном участке сельскохозяйственного назначения и вовлечении его в сельскохозяйственный оборот. Об этом сегодня сообщили в Россельхознадзоре.

История с нарушением земельного законодательства тянется еще с 2023 года. Участок сельскохозяйственного назначения не использовали, он зарастал сорняками и кустарниками, на нем находились постройки, которые использовались в качестве базы отдыха. Площадь нарушения оценили в 3,57 га. Собственнику выдали предписание и требовали нарушения устранить.

Через год специалисты снова провели проверку и не увидели изменений. В конце 2024 года прокурор через суд пытался добиться сноса туристических построек и запретить владельцам земельного участка использовать его в рекреационных целях. Но и это не заставило владельцев участка выполнить предписание, отметили в Россельхознадзоре.

В июне 2026 года специалисты также не увидели, что на земле ведется какая-то сельскохозяйственная деятельность. Вместо этого на участке размещалась туристическая база сети глэмпингов (деревянный дом, четыре дощатых дома, два шатровых сооружения, три брезентовых чума, три модульных дома). Также стояла баня, был организован водопровод, установлены уличные туалеты и ручные умывальники, места отдыха со скамьями или шезлонгами, мангалом или кострищем. Большая часть участка зарастала травой и кустами.

Суд ознакомился с материалами специалистов и удовлетворил требования прокурора. Земельный участок должны вернуть в сельскохозяйственный оборот, а база отдыха должна быть снесена.

«Петрозаводск говорит» не раз публиковал материалы о земельных нарушения. В частности, наша коллега рассказывала о попытке прокуратуры оспорить право собственности на 42 земельных участка в Лахденпохском районе на берегу Ладожского озера в непосредственной близости от национального парка.