09 декабря 2024, 17:57
Волонтеры просят помочь в поисках пропавшего петрозаводчанина
Константин Кононов исчез еще 7 декабря
Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» обратились за помощью в поиске пропавшего 44-летнего Константина Васильевича Кононова из Петрозаводска.
Местоположение мужчины остается неизвестным с 7 декабря, уточнили они. Он стройный, ростом 180 сантиметров, у него русые волосы и карие глаза.
Был одет в серую куртку и синие джинсы. Информацию о возможном местонахождении горожанина принимают по номерам телефонов 8 (800) 700-54-52 либо 112. // фото: «ЛизаАлерт»/ВКонтакте