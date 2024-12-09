Волонтеры просят помочь в поисках пропавшего петрозаводчанина

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» обратились за помощью в поиске пропавшего 44-летнего Константина Васильевича Кононова из Петрозаводска.

Местоположение мужчины остается неизвестным с 7 декабря, уточнили они. Он стройный, ростом 180 сантиметров, у него русые волосы и карие глаза.

Был одет в серую куртку и синие джинсы. Информацию о возможном местонахождении горожанина принимают по номерам телефонов 8 (800) 700-54-52 либо 112. // фото: «ЛизаАлерт»/ВКонтакте