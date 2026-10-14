Госнаграды вручили в Карелии семьям погибших земляков

Жители республики были удостоены высоких наград посмертно

Фото: Скриншот страницы паблика Администрации Пряжинского района

В Пряжинском районе вручили государственные награды семьям погибших земляков. О передаче наград рассказала местная администрация в официальном паблике.

Так, орденом Мужества были посмертно награждены Игорь Викторович Панин и Владимир Алексеевич Лазарев. Медалью «За отвагу» – Павел Александрович Ойкимус. Награды передали родным погибших бойцов.

«Эти награды – не просто государственное признание. За ними стоят человеческие судьбы, любовь родных и близких, боль утраты и память о мужестве тех, кто до конца оставался верен своему долгу»,

– написали в Сети.

Невозможно восполнить потерю близкого человека, но важно, чтобы о героях помнили земляки и следующие поколения, отметила администрация Пряжинского района и выразила соболезнования семьям погибших бойцов.