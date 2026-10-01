Каким был месяц октябрь в истории Карелии и России

Оглянись назад с Михаилом Семёновым

1 октября

В Карелии:

- 1564 – освящён Машезерский Ильинский мужской монастырь (ныне – территория Прионежского района).

- 1922 – открыта Ухтинская рабоче-крестьянская школа (ныне Калевальская средняя общеобразовательная школа имени В.А. Кириллова).

- 1924 – в Петрозаводске открыт лесной техникум.

- 1925 – создан Карельский горный трест «Карелгранит».

- 1931 – в Кондопоге открыта типография.

- 1932 – образован Пудожский районный лесхоз.

- 1934 – в Петрозаводске образована «Архитектурно-проектно-планировочная контора» наркомата коммунального хозяйства Автономной Карельской ССР.

- 1941 – финские войска вошли в Петрозаводск, который был оккупирован до 28 июня 1944 года.

- 1971 – организована Костомукшская центральная городская библиотека.

- 1997 – в Петрозаводске открыт памятный знак 17-летнему бойцу истребительного батальона Яше Степанову, погибшему при обороне города от финских захватчиков в сентябре 1941 года.

В России:

- 1550 – царь Иван IV Грозный издал указ «Об испомещении (наделении поместьями) в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей», чтобы поселить рядом со столицей самых преданных государю бояр и дворян.

- 1754 – родился Павел I (убит в 1801) – император Всероссийский (1796 – 1801).

- 1912 – родился Константин Устинович Черненко (ум. 1985) – советский политический и государственный деятель, генеральный секретарь ЦК КПСС (1984 – 1985).

- 1924 – в Москве открыт Театр сатиры.

- 1967 – Центральное телевидение СССР начало трансляцию программ в цветном изображении.

- 1990 – в СССР принят закон «О свободе совести и религиозных организациях».

- 1992 – в соответствии с указом президента Б.Н. Ельцина в России началась бесплатная выдача приватизационных сертификатов (ваучеров) в отделениях Сбербанка. Ваучерная приватизация стала первым этапом массовой приватизации государственной собственности в РФ.

- 1993 – вступил в силу Закон РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».

- 1997 – МВД РФ приступило к поэтапной замене паспорта гражданина СССР на паспорт гражданина Российской Федерации.

2 октября

В Карелии:

- 1866 – в Петрозаводске, в подвальной части строящегося Кафедрального Воскресенского (Святодуховского) собора состоялось освящение пещерной подземной церкви в честь святых олонецких чудотворцев.

- 1910 – в посёлке Деревянное Олонецкой губернии родился Фёдор Алексеевич Трофимов (ум.2003) – народный писатель Республики Карелия.

- 1940 – в городе Суоярви открыта гидрометеорологическая станция.

- 1945 – территория Кижского погоста объявлена государственным заповедником (ныне – Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»).

- 1959 – открылась Кондопожская школа № 2.

- 1974 – вышел в свет первый номер газеты работников стройиндустрии Карелии «Строитель».

- 1978 – в Петрозаводске при Дворце культуры и техники «Машиностроитель» создан ансамбль бального танца «Ритм».

- 1989 – в Пудоже открыто среднее профессионально-техническое училище.

В России:

- 1552 – взятие войсками Ивана Грозного Казани, присоединение Казанского ханства к России.

- 1768 – Екатерина II утвердила приговор Дарье Салтыковой (Салтычихе), помещице, уличённой в многочисленных убийствах крепостных крестьян, – пожизненное заточение в подземелье Иоанно-Предтеченского женского монастыря в Москве.

- 1834 – в Москве открыты Триумфальные ворота в честь побед российского воинства в 1812 – 1814 годах.

- 1931 – Совнарком СССР принял постановление о начале строительства метрополитена в Москве и утвердил положение о «Метрострое».

- 1940 – вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР» Указом организовывалась государственная система массовой подготовки квалифицированных рабочих кадров для промышленности.

- 1984 – постановлением Совета Министров СССР в Ульяновске был создан историко-мемориальный музейный комплекс «Родина В.И. Ленина».

3 октября

В Карелии:

- 1944 – в Петрозаводске образован Трест кафе и столовых.

- 1981 – открылся Дворец спорта Сегежского целлюлозно-бумажного комбината.

- 2016 – в Пудоже открыт памятник Герою Советского Союза, подводнику, вице-адмиралу Юрию Ивановичу Падорину (1926 – 1980).

В России:

- 1670 – правительственное войско под командованием князя Юрия Барятинского полностью разбило повстанческие отряды Степана Разина под Симбирском.

- 1782 – в преддверии 800-летия Крещения Руси святым равноапостольным князем Владимиром, императрица Екатерина II учредила Орден Святого Владимира.

- 1895 – родился Сергей Александрович Есенин (ум. 1925) – русский поэт.

- 1910 – открытие аэродрома на Ходынском поле в Москве.

- 1924 – в Москве, по инициативе Н.К. Крупской, вышел первый номер «Учительской газеты».

- 1938 – вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О разделении Свердловской области РСФСР на Пермскую и Свердловскую области».

- 1968 – первый полёт пассажирского самолёта Ту-154, который стал самым массовым советским реактивным пассажирским самолётом.

- 1988 – приказом МВД СССР в структуре органов внутренних дел были созданы отряды милиции особого назначения (ОМОН).

- 1993 – в Москве противостояние сторонников президента Б.Н. Ельцина и Верховного Совета РФ перешло в фазу открытого вооружённого конфликта. Сторонники Верховного совета захватили здание мэрии Москвы и предприняли вооружённый штурм телецентра «Останкино».

- 2005 – останки генерала, одного из руководителей Белого движения А.И. Деникина с женой Ксенией Васильевной и русского философа И.А. Ильина с женой Натальей Николаевной перезахоронены в некрополе Донского монастыря в Москве.

4 октября

В Карелии:

- 1788 – указом Екатерины II утверждены гербы городов: Сердоболя (Сортавала), Пудожа, Кеми и Повенца.

- 1924 – родился Дмитрий Яковлевич Гусаров (ум. 1995) – народный писатель Республики Карелия.

- 1925 – в деревне Паданы родился Фёдор Михайлович Терентьев (ум. 1963) – советский лыжник, чемпион зимних Олимпийских игр (1956).

В России:

- 1812 – в Крыму состоялась закладка Никитского ботанического сада, организованного указом Александра I.

- 1830 – близ Керчи был открыт скифский курган Куль-Оба – захоронение скифского царя IV века до н. э..

- 1881 – родился Отто Вильгельмович Куусинен (ум. 1964) – председатель Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР (1940 – 1956).

- 1916 – основан город Романов-на-Мурмане, позднее переименованный в Мурманск.

- 1916 – родился Виталий Лазаревич Гинзбург (ум. 2009) – советский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике (2003).

- 1923 – преобразования Госбанка РСФСР в Государственный банк СССР.

- 1957 – с помощью ракеты-носителя Р-7 в СССР произведён запуск первого искусственного спутника Земли «ПС-1» («Простейший Спутник-1»).

- 1959 – в СССР запущен космический аппарат «Луна-3», впервые сфотографировавший обратную сторону Луны.

- 1964 – открытие в Москве на проспекте Мира 107-метрового обелиска «Покорителям космоса».

- 1976 – открытие Челябинского государственного университета.

- 1988 – взрыв вагонов, гружённых тротилом и гексогеном, на станции Свердловск-Сортировочный. Было зафиксировано землетрясение мощностью 8 баллов, серьёзно повреждено более 850 зданий и сооружений. Из строя выведены 29 электровозов и десятки километров коммуникаций.

- 1993 – для реализации указа президента Б.Н. Ельцина о роспуске Верховного Совета, в Москву введена бронетанковая техника, произведён обстрел из танков и штурм здания Верховного Совета РСФСР, арест защитников во главе с председателем Верховного Совета РСФСР Р.И. Хасбулатовым и вице-президентом РФ А.В. Руцким.

5 октября

В Карелии:

- 1903 – в Тикше (ныне Муезерский район) открылась школа.

- 1920 – в Петрозаводске вышел в свет первый номер газеты на финском языке «Karjalan kommuuni» («Карельская коммуна»), ныне – «Karjalan Sanomat» («Новости Карелии»).

- 1934 – в Петрозаводске введён в эксплуатацию хлебозавод.

- 1940 – вышел первый номер общественно-политической газеты Сортавальского района «Красное знамя».

- 1946 – организован Трест промышленного строительства при Совете Министров Карело-Финской ССР.

- 1959 – в Петрозаводске открылась средняя школа № 11.

- 1973 – в селе Кончезеро открыт специализированный детский санаторий «Кивач».

- 1978 – в Петрозаводске открыт кинотеатр «Калевала», первый в РСФСР, в комплекс которого вошли два зрительных зала на 800 и 300 мест и ресторан.

- 2020 – в Беломорске открыт Музей Карельского фронта.

В России:

- 1632 – отрядом енисейского сотника Петра Бекетова был основан Ленский острог, который позже стал городом Якутском.

- 1918 – вышел Декрет СНК РСФСР «О регистрации, приёме на учёт и охранении памятников искусства и старины». Декрет положил начало национализации общественных, частных музеев и коллекций предметов искусства.

- 1918 – постановлением коллегии Наркомата внутренних дел РСФСР создано Центральное управление уголовного розыска.

- 1929 – в Ленинграде состоялся первый в СССР киносеанс со звуком.

- 1952 – в Москве открылся XIX съезд Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), на котором ВКП(б) была переименована в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС).

- 1952 – авиационная катастрофа над Гатчинским районом Ленинградской области, во время которой столкнулись пассажирский самолёт Ил-12 и транспортно-пассажирский самолёт ТС-62. В результате катастрофы погиб 31 человек.

- 1991 – президент СССР М.С. Горбачёв подписал соглашение о сотрудничестве между СССР и Международным валютным фондом (МВФ).

6 октября

В Карелии:

- 1908 – образовано Петрозаводское сыскное отделение при городской полиции.

- 1944 – открылась Питкярантская центральная районная библиотека.

- 1962 – создан академический хор студентов Петрозаводского государственного университета.

- 1967 – вышел в свет первый номер общественно-политической газеты Муезерского района «Авангард».

- 2006 – президент В.В. Путин указом освободил от должностей главу МВД Карелии генерал-майора милиции Д.М. Михайлова и начальника республиканского УФСБ генерал-майора А.Н. Дорофеева. Одновременно приказом генпрокурора РФ Ю.Я. Чайки от должности освобождён прокурор Карелии государственный советник юстиции 2 класса В.Г. Панасенко. Освобождение от должностей стало прямым следствием сентябрьских массовых беспорядков в Кондопоге.

- 2015 – в Костомукше состоялось торжественное открытие памятника, посвящённого российским воинам-пограничникам.

В России:

- 1812 – Наполеон отдал приказ войскам выйти из оккупированной Москвы, что положило начало отступлению его армии из России.

- 1917 – Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов под председательством Л.Д. Троцкого сформировал Военно-революционный комитет по подготовке вооружённого восстания с целью свержения Временного правительства.

- 1921 – создание Госстраха РСФСР. Совнарком принял декрет «О государственном имущественном страховании».

- 1968 – столкновение речного теплохода М-176 с рефрижераторным теплоходом «Адмирал Макаров» на рейде пристани Чебоксар на Волге. Погиб 51 человек.

- 1977 – состоялся первый полёт лёгкого фронтового истребителя МиГ-29, который впоследствии стал одним из основных истребителей советских военно-воздушных сил.

7 октября

В Карелии:

- 1930 – открылась Медвежьегорская районная библиотека.

- 1968 – открылся Петрозаводский машиностроительный техникум.

- 1997 – зарегистрировано общественное движение «Совет женщин города Петрозаводска».

В России:

- 1604 – закончено строительство томского острога. Этот день является официальной датой основания Томска.

- 1905 – центральное бюро Всероссийского союза железнодорожников приняло решение о начале Всероссийской политической забастовки железнодорожных рабочих.

- 1952 – родился Владимир Владимирович Путин – президент Российской Федерации.

- 1957 – в Москве введён в эксплуатацию военный аэродром «Шереметьевский». В 1960 году реорганизован в гражданский международный аэропорт «Шереметьево».

- 1977 – Верховным Советом СССР принята новая Конституция (Основной закон) СССР. Предыдущая Конституция СССР, принятая 5 декабря 1936 года, утратила силу.

- 1993 – указом президента Б.Н. Ельцина был упразднён пост Почётного караула у мавзолея В.И. Ленина в Москве.

8 октября

В Карелии:

- 1919 – в Петрозаводске открыта первая общественная столовая.

- 1944 – в честь освобождения Петрозаводска от финских и немецко-фашистских захватчиков по решению бюро ЦК Компартии КФССР состоялся торжественный парад участников партизанского и подпольного движения.

- 1953 – в Петрозаводске открылась станция юных техников.

- 1956 – вышел в свет первый номер газеты Петрозаводского государственного университета «Петрозаводский университет».

- 2000 – в Петрозаводске освящена вновь построенная часовня во имя преподобного Сергия Радонежского при Екатерининской церкви.

- 2005 – состоялось малое освящение храма прп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких в Беломорске.

В России:

- 1922 – в Петрограде состоялся пуск первой тепловой электростанции «Красный Октябрь».

- 1961 – открыт Государственный Кремлёвский дворец съездов в Москве.

- 1990 – Бурятская АССР провозглашена республикой в составе России.

- 1990 – Корякский автономный округ провозгласил себя республикой в составе России.

- 2007 – города Владикавказ, Малгобек, Ржев, Ельня и Елец удостоены звания «Город воинской славы».

- 2022 – подрыв и разрушение двух автомобильных пролётов Крымского моста в результате спланированного теракта.

9 октября

В Карелии:

- 1924 – в деревне Каскесручей Шелтозерского района родился Иван Павлович Манькин (ум.1984) – председатель Президиума Верховного Совета Карельской АССР (1979 – 1984).

- 1989 – в Петрозаводске состоялось заключение договора об установлении побратимских отношений между Петрозаводском и Тюбингеном (ФРГ).

- 1996 – в посёлке Калевала открылся социальный приют для детей и подростков.

- 2018 – на фасаде дома № 4 по улице Андропова в Петрозаводске торжественно открыта мемориальная доска Павлу Васильевичу Сепсякову (1925–2011), почётному гражданину Петрозаводска, председателю Петрозаводского горисполкома.

В России:

- 1801 – император Александр I указом запретил применение пыток в Российской империи.

- 1836 – первая поездка по рельсовой дороге Царское Село – Павловск.

- 1947 – образование в СССР Специальной пожарной охраны особо важных и режимных объектов.

- 1950 – в Ленинграде открыт памятник А.С. Пушкину

- 1957 – спуск на воду первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол».

- 2002 – начало первой Всеобщей переписи населения в новейшей истории России.

10 октября

В Карелии:

- 1919 – в деревне Киндасово Пряжинского района родился Пётр Семёнович Гаврилов (ум. 2014) – Герой Социалистического Труда (1957).

- 1944 – в Петрозаводске открыт Окружной военный госпиталь Карело-Финского пограничного округа.

- 1956 – в Петрозаводске создана Служба производственно-технического обеспечения сельского хозяйства.

- 1965 – введён в эксплуатацию Петрозаводский ремонтно-механический завод.

В России:

- 1577 – в Москве основано военное учреждение – Пушечный (Пушкарский) приказ, который объединил артиллерийский завод в Москве и мастерские в городах, где изготавливали орудия, боеприпасы и доспехи.

- 1821 – император Александр I подписал указ об открытии Керченского морского торгового порта.

- 1874 – в Российской империи было объявлено первое в истории штормовое предупреждение по Балтийскому морю.

- 1917 – на тайном заседании ЦК РСДРП(б) под руководством В.И. Ленина было принято историческое решение о подготовке вооружённого восстания в Петрограде.

- 1918 – принят Декрет Совнаркома и постановление Президиума ВСНХ «Об изъятии из обращения общих букв русского языка». Реформа орфографии исключила ряд букв и элементов, определив облик современной русской орфографии.

- 1919 – Верховный совет Антанты принял решение о полном разрыве экономических связей с Советской Россией, официально объявив ей экономическую блокаду. Поводом для введения санкций стала национализация иностранной собственности и отказ советского правительства платить по долгам Российской империи.

- 1932 – торжественно открыта ДнепроГЭС.

- 1943 – указом Президиума Верховного Совета СССР учреждён орден Богдана Хмельницкого. Это единственный советский орден, на котором надпись выполнена на украинском языке.

- 1956 – выпущен первый серийный автомобиль Газ-М21 «Волга».

- 1971 – после взлёта из московского аэропорта Внуково в результате срабатывания на борту взрывного устройства потерпел крушение пассажирский самолёт Ту-104Б, погибли 25 человек.

- 2000 – подписан договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (с 2015 года – Евразийский экономический союз). Подписи поставили лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

- 2006 – состоялся запуск социальной сети «ВКонтакте».

11 октября

В Карелии:

- 1945 – в селе Шелтозеро Прионежского района открыта гидрометеорологическая станция.

- 1959 – в Беломорске открыт памятник уроженцу Беломорского района, Герою Советского Союза А.Н. Пашкову (1910 – 1945).

- 1959 – в посёлке Рыбрека Прионежского района открыт памятник уроженке Рыбреки, Герою Советского Союза А.М. Лисицыной (1922 – 1942).

- 1968 – вступила в строй первая очередь Петрозаводского завода силикатно-стеновых материалов.

- 2021 – на доме по улице Свердлова в Петрозаводске открыта мемориальная доска Валерию Ивановичу Постоянову, спортсмену, почётному гражданину Петрозаводска, чемпиону мира по пулевой стрельбе.

В России:

- 1552 – взятие Казани войсками Ивана Грозного. Это событие положило конец существованию Казанского ханства.

- 1812 – отступающие из Москвы французские войска взорвали несколько башен и часть стен Кремля.

- 1922 – Совнарком РСФСР издал декрет «О предоставлении Госбанку права выпуска банковых билетов».

- 1931 – в СССР вступил в силу запрет частной торговли. Этот день ознаменовал переход к государственной монополии на торговлю.

- 1936 – Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле выпустил первый грузовой железнодорожный вагон.

- 1944 – Тувинская Народная Республика вошла в состав СССР.

- 1961 – на Семипалатинском полигоне осуществлён первый подземный ядерный взрыв.

- 1984 – авиакатастрофа Ту-154 в Омске, унёсшая жизни 174 человек.

- 1990 – Верховный Совет Башкирской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете.

- 1994 – обвальное падение курса рубля по отношению к доллару («чёрный вторник»). За сутки курс доллара вырос на 38,58 %.

12 октября

В Карелии:

- 1858 – в Петрозаводске состоялось торжественное освящение здания гимназического пансиона для детей канцелярских служителей. Далее в здании располагалась Мариинская женская гимназия.

- 1930 – в селе Сорока (ныне Беломорск) вышел в свет первый номер общественно-политической газеты «Беломорская трибуна».

- 1945 – в Петрозаводске введена в эксплуатацию первая очередь швейно-трикотажной артели.

- 1987 – в Петрозаводске создан ансамбль индийского танца «Маюри» Дома культуры железнодорожников.

- 1996 – в Кондопоге прошли празднования, посвящённые 500-летию первого письменного упоминания Кондопоги в «Писцовой книге Обонежской пятины».

В России:

- 1715 – по указу Петра I в Санкт-Петербурге основана Академия морской гвардии (Морская академия) – первое в России военное учебное заведение для подготовки офицеров флота.

- 1768 – Екатерина II согласилась сделать прививку оспы себе и наследнику престола.

- 1909 – в Москве состоялось торжественное открытие памятника первопечатнику Ивану Фёдорову.

- 1928 – первое выступление, созданного при Центральном доме Красной армии им. М.В. Фрунзе, Ансамбля красноармейской песни.

- 1940 – в Москве открыт Концертный зал имени П. И. Чайковского.

- 1964 – с космодрома Байконур запущен трёхместный космический корабль «Восход-1». Впервые осуществлён полёт многоместного корабля, также впервые полёт осуществлялся без скафандров.

13 октября

В Карелии:

- 1875 – около общественной пристани на берегу Петрозаводской губы торжественно открыта Петрозаводская спасательная станция.

- 1934 – в Медвежьегорском районе пущен в эксплуатацию Сунозерский двухрамный лесопильный завод Беломорско-Балтийского комбината.

- 1986 – в Пудожском районе учреждён государственный региональный ландшафтный заказник «Муромский» – особо охраняемая территория Карелии.

В России:

- 1866 – в Большой церкви Зимнего дворца в Санкт-Петербурге состоялась церемония обручения цесаревича Александра (будущего императора Александра III) и датской принцессы Марии Софии Дагмар (в православии – великой княгини Марии Фёдоровны).

- 1930 – образован Ленинградский институт инженеров связи.

- 1944 – указом Президиума Верховного Совета РСФСР Тувинская автономная область включена в состав РСФСР.

- 1972 – катастрофа Ил-62 близ Москвы на берегу Нерского озера, погибли 174 человека.

- 1973 – катастрофа Ту-104 под Подольском, погибли 122 человека.

- 2005 – вооружённое нападение исламистов на здания силовых структур в Нальчике.

- 2024 – открыт памятник няне А.С. Пушкина Арине Родионовне (Пушкинские Горы, Псковская область).

14 октября

В Карелии:

- 1764 – освящена церковь Покрова Пресвятой Богородицы на острове Кижи.

- 1910 – в Петрозаводске на реке Лососинке пущена в эксплуатацию первая городская гидроэлектростанция.

- 1946 – в Петрозаводске открыт библиотечный техникум.

- 1946 – в посёлке Пуйкола Сортавальского района организован совхоз.

- 1989 – вблизи посёлка Чернореченский Пудожского района установлен памятный знак жертвам политических репрессий 1930–1940-х годов.

- 2001 – в посёлке Пряжа освящён Храм Покрова Пресвятой Богородицы.

- 2018 – в Национальной библиотеке Карелии в Петрозаводске состоялось открытие памятной доски Ивану Михайловичу Петрову (Тойво Вяхя), чекисту, писателю, почётному гражданину Петрозаводска.

- 2019 – в Карелии состоялся переход на цифровое телевизионное вещание.

- 2022 – в Сортавале на улице Валаамской состоялось торжественное открытие памятника российскому императору Александру I.

В России:

- 1860 – в Петербурге открыт оперный Мариинский театр.

- 1901 – в непогоду на Байкале затонуло судно «Потапов», погибло около 200 человек.

- 1902 – состоялось торжественное открытие Санкт-Петербургского политехнического института.

- 1907 – открыт памятник А. В. Суворову в Очакове.

- 1916 – основан Пермский государственный университет.

- 1918 – в Симферополе состоялось торжественное открытие Таврического университета.

- 1934 – пущен пробный поезд московского метрополитена.

- 1944 – международный факультет МГУ был преобразован в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).

- 1964 – отставка Н.С. Хрущёва с поста Первого секретаря ЦК КПСС на пленуме ЦК КПСС. Первым секретарём ЦК КПСС и главой СССР избран Л.И. Брежнев.

- 2010 – стартовала вторая в новейшей истории России Всеобщая перепись населения.

15 октября

В Карелии:

- 1833 – в Петрозаводске учреждена публичная библиотека.

- 1925 – в Петрозаводске сформирован Отдельный Карельский егерский батальон.

- 1975 – в посёлке Соддер Пряжинского района оформлена Братская могила советских военных лётчиков, погибших в 1941 году.

- 1975 – в Петрозаводске создано Карельское региональное отделение Союза пенсионеров России «Северные колокола».

- 1980 – в Калевальском районе учреждён Лувозерский государственный региональный охотничий заказник. В Олонецком районе – Тулокский государственный региональный охотничий заказник.

- 1985 – принято постановление Совета Министров КАССР об открытии в Кондопоге филиала Карельского государственного краеведческого музея.

- 2010 – в Сортавале открыт памятник В.И. Ленину.

В России:

- 1806 – в состав Российской империи включено Бакинское ханство.

- 1809 – учреждены Конторы адресов в Санкт-Петербурге и Москве – прообраз адресно-справочной службы.

- 1814 – родился Михаил Юрьевич Лермонтов (убит в 1841) – русский поэт.

- 1883 – основан Рижский театр русской драмы.

- 1912 – открылся Рижский зоопарк.

- 1919 – в Москве на базе бывшей Шереметевской больницы образована Центральная больница неотложной помощи (нынешний Институт имени Склифосовского).

- 1941 – государственный комитет обороны (ГКО) издал секретное постановление «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы». Было принято решение об эвакуации из Москвы в Куйбышев (Новосибирская область) высших органов власти, наркоматов и ведомств, посольств и миссий 22 стран.

- 1964 – введён в действие крупнейший в мире нефтепровод «Дружба» общей протяжённостью 8,9 тыс. километров для транспортировки нефти из Волго-Уральского региона России в страны Восточной Европы.

- 1967 – торжественное открытие монумента «Родина-мать» мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.

- 1970 – совершён первый в СССР захват и угон самолёта. Пассажирский Ан-24 угнан в Трабзон (Турция).

- 1985 – на пленуме ЦК КПСС М.С. Горбачёв объявил о планах экономической перестройки в СССР.

- 1990 – президент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачёв награждён Нобелевской премией мира.

- 1998 – начало работы почтового сервиса Почта Mail.ru.

- 2018 – Русская Православная Церковь объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом.

16 октября

В Карелии:

- 1967 – решением исполкома Петрозаводского горсовета были переименованы несколько улиц: Ново-восточная стала ул. Ленинградской, Пролетарская – ул. Московской, Привокзальная – ул. А.В. Шотмана, а Октябрьская – ул. Н.Т. Григорьева.

- 1972 – состоялся «День Карелии» на Всесоюзном радио и центральном телевидении в рамках фестиваля советских республик, посвящённого 55-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

- 2023 – в посёлке Кинелахта местные жители установили мемориальный комплекс в память о погибших в годы Великой Отечественной войны земляках.

В России:

- 1930 – вышел первый номер газеты «Moscow News» на английском языке.

- 1959 – в Москве сооружены первые подземные пешеходные переходы.

- 1962 – в эфир впервые вышла советская радиостанция «Юность».

- 1968 – между СССР и Чехословацкой Социалистической Республикой подписан договор об условиях временного пребывания советских войск на территории Чехословакии.

- 1994 – состоялся первый розыгрыш всероссийской государственной тиражной лотереи «Русское лото».

- 2002 – завершилась Всероссийская перепись населения 2002 года.

17 октября

В Карелии:

- 1890 – в селе Сумский Посад Кемского уезда родился Владимир Иванович Воронин (ум. 1952), капитан советского ледокольного флота, полярный исследователь, руководил плаванием парохода «Челюскин».

- 1916 – в деревне Сельги Повенецкого уезда Олонецкой губернии родился Николай Титович Омелин (ум.2001), Герой Советского Союза (1943).

- 1993 – в Петрозаводске организован «Республиканский центр планирования семьи и репродукции».

В России:

- 1740 – участниками Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга основан Петропавловск-Камчатский.

- 1905 – император Николай II подписал Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», который положил начало преобразования Российской империи в конституционную монархию.

- 1918 – в Москве основан государственный Музей игрушки.

- 1938 – указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги».

- 1945 – город Кёнигсберг (ныне Калининград) с прилегающими землями вошёл в состав Советского Союза.

- 1961 – в Кремлёвском дворце съездов открылся XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза.

- 1990 – Госбанком СССР основан «Внешторгбанк» (с 2006 года – банк ВТБ).

- 2018 – студент четвёртого курса в Керченском политехническом колледже расстрелял 21 ученика и сотрудника колледжа.

18 октября

В Карелии:

- 2025 – в Петрозаводске состоялось открытие нового пешеходного бульвара – Ярцовской аллеи.

В России:

- 1723 – на острове Котлин в Финском заливе Балтийского моря Пётр I заложил крепость Кронштадт.

- 1867 – подписан Акт о передаче российских владений в Северной Америке (Аляска) Соединённым Штатам Америки за 7,2 миллиона долларов.

- 1883 – в Петербурге на месте убийства императора Александра II заложен Собор Воскресения Христова на Крови (Спас на крови).

- 1906 – вышел Указ Николая II об уравнении крестьян в правах с другими сословиями в отношении государственной службы, свободы выбора постоянного места жительства и об отмене телесных наказаний.

- 1906 – открыт памятник Александру II в Екатеринбурге.

- 1916 – пуском Хабаровского моста через реку Амур завершено строительство Транссибирской железнодорожной магистрали на территории Российской империи.

- 1920 – в Москве начал свою работу I Всероссийский съезд пролетарских писателей.

- 1921 – издан декрет об образовании Крымской автономии в составе РСФСР.

- 1924 – Совнарком принял декрет об обязательных прививках против оспы.

- 1947 – на полигоне Капустин Яр произведён первый в СССР старт баллистической ракеты дальнего радиуса действия.

- 1967 – советский космический аппарат «Венера-4» успешно вошёл в атмосферу Венеры и начал её изучение.

- 1991 – принят Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий».

- 1991 – состоялось последнее заседание Президиума Верховного Совета СССР.

- 2023 – в Казани открыт памятник А.С. Пушкину.

19 октября

В Карелии:

- 1945 – в Беломорске создана первая учебная база рыболовного флота Карелии – школа Фабрично-заводского ученичества.

В России:

- 1811 – во флигеле Екатерининского дворца в Царском Селе торжественно открыт Императорский Царскосельский лицей для обучения юношей из потомственных дворянских семей.

- 1845 – в большом зале Петербургской Академии наук состоялось первое собрание Русского географического общества.

- 1918 – Образована Трудовая коммуна немцев Поволжья.

20 октября

В Карелии:

- 1921 – открыто Управление Госстраха в Карелии.

- 1934 – в Петрозаводске организован приёмо-рыбообрабатывающий завод.

- 1940 – вышел первый номер общественно-политической газеты Питкярантского района «Новая Ладога».

- 1960 – в Петрозаводске на первом этаже здания культпросветшколы (бывшее здание губернской мужской гимназии) открыт Музей изобразительных искусств.

- 1971 – в Петрозаводске состоялся первый съезд Союза журналистов Карельской АССР.

- 1994 – в Петрозаводске образован «Центр социально-педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями Благодать».

- 1996 – в Костомукше освящена церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

- 2000 – в Петрозаводске открылся Музей истории и трудовой славы судостроительного завода «Авангард».

- 2003 – в Петрозаводске зарегистрировано Карельское региональное общественное движение «Друзья Скандинавии».

- 2013 – в городе Сортавала на территории храма Николая Чудотворца состоялось торжественное освящение и открытие памятника Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II.

В России:

- 1696 – по указу Петра I Боярская дума приняла исторический акт «Морским судам быть». Эта дата считается днём основания регулярного Российского военно-морского флота.

- 1857 – Александр II утвердил макет первых российских почтовых марок.

- 1916 – в Севастополе взорвался линкор «Императрица Мария», сотни погибших.

- 1919 – приказом Реввоенсовета было образовано Управление связи Красной Армии для руководства и управления военной связью.

- 1929 – решением политбюро ЦК ВКП(б) официально провозглашён курс на сплошную коллективизацию сельского хозяйства в стране.

- 1930 – образована Хакасская автономная область.

- 1941 – постановлением Государственного Комитета Обороны в Москве и прилегающих к ней районах введено осадное положение для подавления паники, анархии, мародёрства.

- 1948 – принято Постановление СМ СССР и ЦК ВКП(б) «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоёмов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев».

- 1956 – указом Президиума Верховного Совета СССР учреждена медаль «За освоение целинных земель» для награждения работников, трудившихся в районах освоения целинных земель не менее двух лет.

- 1959 – первый полёт турбовинтового самолёта для авиалиний малой протяжённости Ан-24.

- 1970 – в СССР состоялся первый розыгрыш «Спортлото».

- 1982 – давка в «Лужниках» после матча 1/16 финала Кубка УЕФА между московским «Спартаком» и нидерландским «Хаарлемом», 66 погибших зрителей.

- 1994 – в Москве учреждено Всероссийское общественно-политическое движение «Конгресс русских общин».

- 2022 – президент В.В. Путин объявил о введении военного положения на присоединённых территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

21 октября

В Карелии:

- 1929 – в Петрозаводске открыта школа по подготовке партийных и советских кадров (Совпартшкола) при Карельском обкоме РКП(б).

- 1929 – в селе Вирма Беломорского района создан колхоз «Труженик».

- 1990 – в Петрозаводске состоялось освящение нового лютеранского приходского дома на улице Гвардейской.

- 1992 – в Петрозаводске открыт Республиканский центр национальных культур.

- 1993 – в Медвежьегорском районе учреждены: гидрологический памятник природы – родник Карасозерский «Три Ивана» и ландшафтный памятник природы – Клим-гора.

- 2003 – в Петрозаводске зарегистрирована общественная организация «Карельский конгресс».

В России:

- 1894 – опубликован высочайший манифест о вступлении на престол российского императора Николая II.

- 1899 – во Владивостоке по указу императора Николая II открылся Восточный институт для подготовки специалистов административных и торгово-промышленных учреждений восточно-азиатской России, знающих восточные языки.

- 1917 – Петроградский гарнизон перешёл на сторону военно-революционного комитета.

- 1936 – открытие троллейбусного движения в Ленинграде.

- 1987 – на пленуме ЦК КПСС первый секретарь Московского городского комитета (МГК) КПСС Б.Н. Ельцин выступил с резкой критикой работы партийного аппарата и заявил о своём желании выйти из состава кандидатов в члены Политбюро.

- 1994 – академия Российского телевидения учредила ежегодную премию «ТЭФИ».

- 1994 – Государственная Дума приняла Гражданский кодекс РФ.

- 1997 – по инициативе А.И. Солженицина учреждена ежегодная литературная премия Александра Солженицына.

22 октября

В Карелии:

- 1884 – в Вытегорском уезде Олонецкой губернии родился Николай Алексеевич Клюев (ум.1937) – русский поэт.

- 1932 – вышел в свет первый номер общественно-политической газеты на финском языке «Kontupohjan iskuri» («Кондопожский ударник»).

- 1997 – в Петрозаводске создана общественная организация «Общество дружбы с Эстонией "Очаг"».

- 2003 – решением Министерства культуры РФ Петрозаводской консерватории присвоено имя композитора, А.К. Глазунова.

- 2024 – в Петрозаводске был побит температурный рекорд 1949 года: воздух прогрелся до +11,8°C.

В России:

- 1664 – родилась Прасковья Фёдоровна Салтыкова (ум. 1723), русская царица, супруга царя Ивана V, мать императрицы Анны Иоанновны.

- 1721 – В Троицком соборе Санкт-Петербурга состоялись торжества в честь заключения Ништадтского мира со Швецией. По прошению сенаторов Пётр I принял титулы Императора Всероссийского и Отца Отечества. С этого момента Русское царство стало называться Российской империей.

- 1730 – для обеспечения безопасной транспортной связи между реками Волхов и Нева открыт Ладожский канал – крупнейшее гидротехническое сооружение Европы того времени.

- 1822 – в Санкт-Петербурге в здании Главного штаба Его Императорского Величества открыто Училище военных топографов.

- 1870 – родился Иван Алексеевич Бунин (ум. 1953), русский писатель, лауреат Нобелевской премии (1933).

- 1941 – Государственный комитет обороны СССР принял постановление о создании городских комитетов обороны в 46 городах СССР.

- 1944 – войска Карельского фронта вышли на государственную границу СССР с Норвегией.

- 1975 – советская космическая станция «Венера-9» совершила посадку на поверхность Венеры.

23 октября

В Карелии:

- 1799 – в селе Шокша Петрозаводского уезда родился Марк Пименович Пименов (ум. 1865), купец, городской голова Петрозаводска, первый в истории Петрозаводска «Почётный гражданин Петрозаводска» (1849).

- 1911 – в селе Ведлозеро открылась изба-читальня.

- 1923 – в Петрозаводске открылась первая хозрасчётная аптека.

- 1972 – в Сегеже открыто государственное профессионально-техническое училище № 24.

- 1997 – зарегистрирована общественная организация «Общество азербайджанской культуры Авеста».

В России:

- 1715 – родился Пётр II Алексеевич (ум. 1730), император Всероссийский (1727 – 1730), сменивший на престоле Екатерину I.

- 1914 – в Москве состоялось первое занятие в театральной школе Е.Б. Вахтангова (впоследствии Щукинское театральное училище).

- 1917 – в Петрограде на заседании ЦК партии большевиков, принята резолюция, предложенная В.И. Лениным, о вооружённом восстании. Этот день стал ключевым в подготовке к Октябрьской революции.

- 1984 – пленум ЦК КПСС принял программу переброски многоводных северных и сибирских рек в южные регионы СССР с целью орошение засушливых земель и остановки катастрофического обмеления Аральского моря.

- 1993 – съезд народных депутатов объявил указ президента Б.Н. Ельцина о роспуске Верховного Совета государственным переворотом и отстранил президента Б.Н. Ельцина от должности.

- 2002 – в Москве чеченские боевики захватили около 900 заложников в Театральном центре на Дубровке во время представления мюзикла «Норд-Ост».

- 2002 – Государственная дума приняла Гражданский процессуальный кодекс РФ.

- 2024 – в Казанском федеральном университете открыт памятник древнекитайскому философу Конфуцию.

24 октября

В Карелии:

- 1968 – в Петрозаводске открыт памятник П. Ф. Анохину, государственному деятелю, председателю Олонецкого губисполкома (1918 – 1921).

- 1982 – создан хор ветеранов войны и труда при Беломорском районном Доме культуры.

В России:

- 1935 – на шпиле Спасской башни Московского Кремля взамен геральдического двуглавого орла установлена пятиконечная медная звезда.

- 1960 – при подготовке к испытательному пуску произошёл пожар и взрыв межконтинентальной ракеты Р-16 на Байконуре. Погибло 78 человек.

- 1990 – Чувашская АССР провозгласила себя союзной республикой в составе России.

- 1992 – в Москве коалицией левых и националистических антипрезидентских сил создан Фронт национального спасения.

25 октября

В Карелии:

- 1918 – в Петрозаводске Петровская площадь была переименована в площадь 25 Октября в честь первой годовщины Октябрьской революции (впоследствии переименована в площадь Ленина).

- 1929 – в Петрозаводске начал работу I Всекарельский съезд колхозников.

- 1962 – в Олонце открылась школа-интернат № 10.

- 2000 – в Петрозаводске освящена часовня во имя Ахтырской иконы Божией Матери при Республиканской больнице им. В.А. Баранова.

В России:

- 1653 – в царствование Алексея Михайловича издан Таможенный устав, установивший единую рублёвую пошлину на территории России. Ныне отмечается как День таможенника.

- 1817 – в Москве на Воробьёвых горах в присутствии императора Александра I заложен храм Христа Спасителя.

- 1962 – Никита Хрущёв в личном послании к президенту США Джону Ф. Кеннеди согласился вывести с Кубы советские ракеты в случае отказа США от захвата Кубы и будущего вывода ракет из Турции.

- 1975 – вступил в строй Чебоксарский завод промышленных тракторов.

- 1977 – учреждено звание «Народный врач СССР».

- 1980 – введён в эксплуатацию аэропорт Емельяново (ныне – международный аэропорт Красноярск).

- 1990 – в СССР принят закон «О свободе вероисповеданий».

26 октября

В Карелии:

- 1859 – в деревне Сулажгора освящена церковь во имя святого великомученика Димитрия Солунского.

- 1946 – в Петрозаводске образована школа фабрично-заводского обучения № 3.

- 1971 – в Петрозаводске на базе Института леса Карельского филиала АН СССР организовано научное лесное общество старшеклассников – Малая лесная академия.

- 1998 – постановлением председателя правительства Республики Карелия учреждена республиканская премия в области литературы и искусства «Сампо».

- 2000 – в этот день блаженный Фаддей Петрозаводский был причислен к лику святых.

В России:

- 1824 – в Москве официально открылся Малый театр.

- 1898 – открыт Московский Художественный общедоступный театр (1932–1987 – МХАТ имени М. Горького.).

- 1922 – Совнарком РСФСР издал декрет «О чеканке золотых червонцев».

- 1950 – родился митрополит Петрозаводский и Карельский Мануил (Павлов) (ум. 2015).

- 1990 – указом президента СССР Михаила Горбачёва введён коммерческий курс рубля к иностранным валютам.

- 2002 – в ходе штурма Театрального центра на Дубровке в Москве спецназ ФСБ России освободил заложников, удерживаемых террористами.

- 2010 – в Нижнекамске запущена первая очередь крупнейшего в России нефтеперерабатывающего комплекса «Танеко».

27 октября

В Карелии:

- 1829 – в Петрозаводске открыта Олонецкая духовная семинария.

- 1916 – в деревне Намоево родился Иван Петрович Торнев (ум. 1945), Герой Советского Союза (1944).

- 1967 – в Петрозаводске открылась детская спортивная школа № 3 по лёгкой атлетике.

- 1970 – в Петрозаводске создано Карельское отделение общества дружбы «СССР – ГДР».

- 1992 – образована Карельская региональная поисково-спасательная служба.

- 1997 – в урочище Сандармох Медвежьегорского района состоялось официальное открытие мемориального кладбища жертв политических репрессий 1937–1938 годов.

В России:

- 1918 – основан Иркутский государственный университет.

- 1927 – в Москве открыт Центральный театр рабочей молодёжи, впоследствии преобразованный в «Ленком».

- 1992 – введён в эксплуатацию атомный ледокол «Ямал».

28 октября

В Карелии:

- 1914 – постановлением Петрозаводской городской думы образован Петрозаводский губернский комитет помощи больным и раненым воинам.

- 1938 – в посёлке Ладва Прионежского района открылась школа–интернат для незрячих и слабовидящих детей.

- 1967 – в селе Шелтозеро Прионежского района состоялось открытие Музея вепсской культуры.

- 1990 – в Пудоже открыт памятник карельским воинам-интернационалистам.

- 1993 – в селе Сумский Посад Беломорского района на базе средней школы открылся музей истории села.

В России:

- 1908 – вышел на киноэкраны первый в Российской империи короткометражный художественный фильм «Понизовая вольница» («Стенька Разин»).

- 1917 – начались боевые действия в Москве между сторонниками Временного правительства и большевиками.

- 1941 – командующий войсками Московского военного округа утвердил «План обороны города Москвы».

- 1991 – на V Съезде народных депутатов РСФСР президент Б.Н. Ельцин представил программу радикальных экономических реформ, разработанную группой экономистов под руководством вице-премьера правительства РСФСР Е.Т. Гайдара.

29 октября

В Карелии:

- 1934 – в посёлке Соломенное (ныне входит в состав города Петрозаводска) открылась больница.

- 1935 – в посёлке Пиндуши Медвежьегорского района открылась школа.

- 1952 – создан отдел вневедомственной охраны при Управлении милиции Петрозаводского округа.

- 1967 – в Калевальском районе на 18-м км шоссе Калевала – Войница открыт памятник боевой славы на рубеже обороны советских войск – 76-мм пушка на постаменте.

- 1977 – в Петрозаводске на пересечении улиц Антикайнена и Красной торжественно открыта галерея Героев Советского Союза – уроженцев Карелии.

- 1999 – утверждён герб Лоухского района.

- 2025 – в день столетия со дня рождения учёного-лесовода Владимира Ивановича Шубина на доме в Петрозаводске на улице Куйбышева, где он жил, открыта мемориальная доска.

В России:

- 1888 – крушение императорского поезда у станции Борки под Харьковом. Трагедия унесла жизни 21 человека из свиты Александра III. Сам император, его жена Мария Фёдоровна и трое детей получили лёгкие травмы.

- 1918 – создан Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ; позднее ВЛКСМ).

- 1955 – от взрыва затонул линкор «Новороссийск» в Севастопольской бухте, погибли 614 человек.

- 1961 – родился Дмитрий Андреевич Муратов – российский журналист, лауреат Нобелевской премии мира 2021 года.

- 1989 – Верховный Совет РСФСР принял поправки к Конституции РСФСР, учреждающие Съезд народных депутатов.

- 2023 – антисемитские волнения на Северном Кавказе; участники захватили аэропорт в Махачкале.

30 октября

В Карелии:

- 1924 – в Петрозаводске пожаром полностью уничтожены Собор Святых Петра и Павла и Собор Воскресения Господня.

- 1931 – вышел в свет первый номер районной газеты на финском языке «Punainen Uhtua» («Красная Ухта»).

- 1991 – на Зарецком кладбище Петрозаводска были перезахоронены останки жертв сталинских репрессий.

В России:

- 1905 – Николай II подписал Высочайший Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», ознаменовавший собой начало перехода Российской империи от неограниченного самодержавия к конституционным принципам.

- 1961 – на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане СССР произвёл испытание самой мощной бомбы в мировой истории: 58-мегатонной водородной бомбы.

- 1990 – на Лубянской площади в Москве установлен Соловецкий камень в память о жертвах политических репрессий. На постаменте высечено: «Этот камень с территории Соловецкого лагеря особого назначения доставлен обществом Мемориал и установлен в память о миллионах жертв тоталитарного режима. 30 октября 1990 года в День политзаключённого в СССР».

31 октября

В Карелии:

- 1898 – освящена часовня на Архиерейской (Древлянской) даче на Машезерской дороге. Часовня построена в память о спасении Петрозаводска от лесных пожаров в июле 1897 года.

- 1998 – в Прионежском районе открыто мемориальное кладбище «Красный бор» памяти жертв политических репрессий 1937–1938 годов.

- 2003 – зарегистрирована Карельская региональная общественная организация «Союз вепсской молодёжи Карелии Vepsan Vezad» (Вепские ростки).

В России:

- 1961 – XXII съезд КПСС постановил вынести тело И. В. Сталина из мавзолея Ленина-Сталина и похоронить в могиле у Кремлёвской стены.

- 2000 – старт первой российской экспедиции МКС-1 на космическом корабле Союз ТМ-31 к международной космической станции.