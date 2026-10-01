Умерла известный преподаватель ПетрГУ Лидия Мурашкина

В субботу в Петрозаводске простятся с известным педагогом

Фото: Алиса ИИ

Ушла из жизни известный преподаватель ПетрГУ Лидия Мурашкина. Об этом сообщается на сайте опорного вуза Карелии.

Лидия Мурашкина была доцентом кафедры экономики, управления производством и государственного и муниципального управления Института экономики и права. Она посвятила университету всю свою жизнь, проработав там с 1985 года. Педагог читала лекции в различных институтах, преподавала экономику у физиков, историков, политологов. Мурашкина - автор нескольких учебных пособий, множества научных статей. Особой стороной ее деятельности была профориентационная работа со школьниками.

За свой труд Лидия Мурашкина была отмечена почетной грамотой Петрозаводска, грамотами ПетрГУ и министерства экономического развития Карелии.

Прощание с преподавателем состоится в субботу, 3 октября, в 15:00 в траурном зале по адресу Высотный проезд, дом 1.

Ранее сообщалось о том, что в Карелии умерла врач-психиатр Евгения Алисейчук.