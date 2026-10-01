Плановая операция на ноге закончилась для американки бедой

Врачи ампутировали женщине не ту ногу в США

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Исход плановой операции по ампутации правой ноги оказался совершенно не таким, которого ожидала жительница Огайо (США), — врачи отрезали женщине не ту конечность. О врачебной ошибке пишет Газета.ру со ссылкой на Daily Mail.

По данным источника, женщина легла под нож хирурга из-за онкологического заболевания. Ей должны были отрезать правую ногу, а вместо этого лишили ее здоровой. После этого пациентке все равно ампутировали больную конечность.

Женщина подала в суд на больницу и требует компенсацию за инвалидность, физические и моральные страдания и медицинские расходы.

В медицинском учреждении согласились с тем, что были нарушены правила в операционной, и сообщили, что горе-сотрудники лишились прежних должностей.

Ранее турецкие врачи перепутали ухо во время операции.