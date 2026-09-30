Школьное телевидение заработает во всех российских школах с 2027 года

Безопасный и содержательный контент получат школьники страны

Фото: Петрозаводск говорит

Во всех российских школах со следующего года появится единое телевидение. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, пишут «Ведомости».

Проект стартует в 15 пилотных регионах, с 2027 года его собираются запустить во всех школах страны.

Что это значит? После уроков и на переменах школьникам будут показывать фильмы, ролики и другие материалы, которые будут интересны детям и помогут им в обучении.

Отметим, школьное телевидение – это единая федеральная система, которая объединяет все школьные экраны в одну сеть и показывает только проверенный, полезный и безопасный контент.

В рамках проект школы получат готовый видеопоток: новости, образовательные видео, объявления и другую важную для учащихся, педагогов и родителей информацию.