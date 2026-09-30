В День освобождения Карелии в Петрозаводске установили мемориал

В День освобождения Карелии от немецко-фашистских и финских захватчиков открыли памятный знак

Фото: Оксана Кудряшова / ИА Республика

В Сквере Памяти узников концлагерей на улице Чапаева в карельской столице установили памятный знак – каменный постамент с мемориальной плитой.

Мемориал посвящён признанию преступлений немецко-фашистских и финских захватчиков, совершенных в Карелии в годы Великой Отечественной войны, геноцидом советского народа. Инициатором установки памятного знака выступила прокуратура Карелии, сообщается в официальных источниках.

82 года назад Карелия была полностью освобождена от захватчиков. На месте этого сквера в годы оккупации действовал финский концлагерь № 6.

В августе 2024 года Верховный суд Карелии признал действия финских властей в годы Великой Отечественной войны геноцидом. За время оккупации погибли более 26 тысяч мирных граждан и военнопленных. Города, деревни и предприятия были разрушены.

В памятном мероприятии участвовали бывшие малолетние узники концлагерей, юнармейцы, представители поискового движения, общественники, сотрудники прокуратуры.

Право открыть мемориал предоставили Ленине Павловне Макеевой и юнармейцу Ярославу Плаксе. К монументу возложили цветы и почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.