Сотрудники кухни мыли швабры в кастрюлях в детском саду в Китае

Заведующую детским садом уволили из-за мытья грязных швабр в кастрюлях сотрудниками

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Вопиющий случай безразличия в вопросе заботы о здоровье подрастающего поколения произошел в одном из детских садов в Китае. Сотрудники кухни мыли грязные швабры в кастрюлях, а москитные сетки дезинфицировали в раковинах, предназначенных для приготовления пищи.

Тайну образовательного учреждения раскрыла одна из его сотрудниц. Руководство детсада и местные власти назвали информацию слухами, которые в результате проверок и просмотра записей с камер видеонаблюдения нашли свое подтверждение.

Заведующую учреждением, ее заместителя по хозчасти и весь персонал кухни уволили, а несколько чиновников и сотрудников надзорных органов получили дисциплинарные взыскания, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на South China Morning Post.