К концу недели погода в Карелии может испортиться

Атлантический циклон принесет дожди в республику

Фото: Максим Тихонов

Наступившая неделя проходит в Карелии преимущественно под влиянием Скандинавского антициклона. Что это значит и каким будет самое начало октября – рассказали в карельском гидрометцентре.

Погода в первые числа второго месяца осени будет сухой, спокойной, в ночные часы будет холодно – от плюс 1 до плюс 6 градусов, местами термометры покажут и небольшой минус. Ожидаются также предрассветные туманы. В целом, по прогнозу синоптиков, первые дни октября будут теплыми.

Периодически будет выглядывать солнце, воздух в дневные часы прогреется до плюс 10, плюс 15.

Атмосферное давление достигнет максимума в четверг, 1 октября – 769-770 мм. рт. ст. Неслучайно специалисты предупредили метеозависимых жителей Карелии о неприятностях.

В пятницу-субботу дождей не ожидается – скажем спасибо циклону. Днем в воскресенье к западным границам Карелии подойдет атмосферный фронт атлантического циклона, и могут пройти дожди, которые потом охватят большую часть республики.

В ближайшие дни будем наслаждаться нашим северным бабьим летом, а дальше – другими осенними причудами.