Высокое атмосферное давление потревожит жителей республики

Фото "Петрозаводск говорит"

Метеозависимых жителей Карелии предупредили о неприятностях, которые ждут их в начале октября. Об этом пишет паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

По данным источника, 1 октября юг республики окажется в самом центре довольно мощного антициклона. В связи с этим атмосферное давление на уровне моря будет достигать 783 мм. рт. ст. В южной части Карелии с учетом рельефа показатели будут составлять 770-772 мм. рт. ст. Отмечается, что это все равно очень высокое давление.

Ранее сообщалось о том, что в Петрозаводске определены даты проведения традиционной сельскохозяйственной осенней ярмарки.