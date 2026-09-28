В этот день в 1993 году был утвержден Герб Карелии

В исторических параллелях, как обычно, кроется много интересного

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В этот день, 28 сентября 1929 года, в Петрозаводске открылась первая конференция Карельской ассоциации пролетарских писателей. А в 1958 году в этот день в Беломорске открыт памятник В. П. Солунину, герою Гражданской войны в Карелии (1918–1920).

В 1974 году в Кондопоге 28 сентября установлен памятник советским воинам-освободителям – 45-мм артиллерийское орудие.

А 28 сентября 1993 года был утверждён государственный герб Республики Карелия.

Из российских событий этого дня тоже можно отметить много интересного.

В 1773 году в этот день в Яицком городке началось восстание под предводительством Емельяна Пугачева – одна из крупнейших крестьянских войн в истории России. А в1904 году 28 сентября в Санкт‑Петербурге В. Ф. Комиссаржевская открыла свой Драматический театр, который разместился в помещении театра в «Пассаже».

28 сентября 1942 года вышло распоряжение Государственного комитета обороны СССР «Об организации работ по урану», положило начало созданию советской атомной бомбы.

В 2010 году этот день стал последним рабочим днем мэра Москвы Юрия Лужкова: вышел указом президента РФ Дмитрия Медведева об увольнении Лужкова «в связи с утратой доверия».

Каждый нынешний день можно сопоставить с аналогичной датой в прошлом России и Карелии, благодаря проекту Михаила Семенова «Оглянись назад». В исторических параллелях, как обычно, кроется много интересного.