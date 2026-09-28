В большинстве районов Карелии 29 сентября пройдут дожди

Во вторник погода продолжит держать жителей Карелии в тонусе

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского Гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике во вторник, 29 сентября.

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике будет облачно с прояснениями. Ночью на севере ожидается местами небольшой дождь, днем в большинстве районов — небольшой, местами умеренный. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью +3...+8°С, местами до 0°С, днём +10...+15°С.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днём +12...+14°С.