Молодая россиянка погибла в турецкой Анталье

20-летнюю гражданку России насмерть придавило грузовиком в Турции

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В турецкой провинции Анталья погибла молодая россиянка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным источника, вечером 27 сентября 20-летняя гражданка России стала участницей трагического ДТП. Грузовой автомобиль столкнулся с легковым автомобилем, после чего опрокинулся на остановку общественного транспорта. Под многотонной машиной оказались две женщины. На место прибыли спасатели, скорая помощь, полиция. Когда большегруз смогли поднять, обе несчастные были мертвы. Второй жертвой стала 23-летняя гражданка Азербайджана.

Водитель грузовика серьезно не пострадал. После оказания медицинской помощи мужчину задержали. По факту трагедии начато расследование.

Ранее сообщалось о том, что тело 22-летнего гражданина России нашли на пляже на Кипре.