«КСМ» поделилась видео со стройплощадки жилого дома в Питкяранте

40-квартирный дом по улице Победы готовится к вводу в эксплуатацию

Фото: КСМ

Работы на объекте стартовали в декабре 2025-го, а в сентябре 2026 года «КСМ» полностью их завершила. Уже в скором времени дом подключат к теплоснабжению - после этого его введут в эксплуатацию.

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Здание получилось компактным: общая площадь - порядка 3 тыс. кв. м. В доме 40 квартир, среди них 15 однокомнатных, 18 двухкомнатных и 7 трехкомнатных. Ключи новоселы получат вместе с готовой отделкой, сантехникой и электрическими плитами.

В текущем году «КСМ» уже сдала 135-квартирный дом в Беломорске. Впереди - еще два объекта: 150-квартирный дом в Суоярви и 251-квартирный в Петрозаводске.