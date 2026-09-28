Мошенники «продали» двум жителям Карелии автомобиль и оружие

Полиция Карелии проводит проверки по фактам онлайн-мошенничества

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В полицию Петрозаводска и Сегежи обратились 75-летний и 38-летний местные жители. Мужчины стали жертвами онлайн-мошенников.

Петрозаводчанин планировал стать владельцем иномарки. Объявление о продаже автомобиля он нашел в интернете. Продавец настоял на предоплате. Пенсионер перевел 321 тысячу рублей через банкомат. Больше продавец на связь не выходил, а автомобиль так никто и не доставил.

В схожей ситуации оказался сегежанин. Он планировал купить пневматическое оружие, за которое в качестве предоплаты перевел 42 тысячи рублей. Продавец после получения денег больше не выходил на связь.

По данным фактам проводятся проверки, уточнили в МВД по РК.