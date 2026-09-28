Стало известно, какая погода ожидает жителей Карелии 28 сентября

Специалисты Карельского Гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 28 сентября.
По прогнозам синоптиков, в понедельник в республике будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха днём +11...+16 °C.
В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью +6...+8 °C, днём +14...+16 °C.
По прогнозу российского Гидрометцентра: в Калевале +13 °C,
в Кеми +14 °C,
в Кондопоге +15 °C,
в Медвежьегорске +14 °C,
в Олонце +15 °C,
в Пудоже +13 °C,
в Сегеже +13 °C,
в Сортавале +16 °C,
в Суоярви +15 °C.