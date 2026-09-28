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28 сентября 2026
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Погода

Стало известно, какая погода ожидает жителей Карелии 28 сентября

В понедельник, 28 сентября, в Карелии существенных осадков не ожидается
Осень. Озеро. Серое небо
Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского Гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 28 сентября.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в республике будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха днём +11...+16 °C.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью +6...+8 °C, днём +14...+16 °C.

По прогнозу российского Гидрометцентра: в Калевале +13 °C,

в Кеми +14 °C, 

в Кондопоге +15 °C, 

в Медвежьегорске +14 °C, 

в Олонце +15 °C, 

в Пудоже +13 °C, 

в Сегеже +13 °C, 

в Сортавале +16 °C, 

в Суоярви +15 °C.

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