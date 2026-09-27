Петрозаводский фотограф рассказал, как ведут себя звезды в провинции

Фотопортреты известных людей представлены на выставке в Национальном театре Карелии

фото: Петрозаводск говорит

В эркерном фойе Национального театра Карелии открылась выставка фотографа Михаила Никитина «В общих чертах» (6+). Там поместилось 36 портретов медийных личностей (одни знамениты на уровне республики, другие, как Юрий Соломин, например, - на уровне страны).

Хотя за 15 лет, что существует проект «Персона» информагентства «Республика», для которого Михаил и снял всех этих известных людей, создано в несколько раз больше прекрасных работ. 26 портретов, вошедших в экспозицию, сняты на пленку, 10 - цифровые фотографии.

Мы побывали на открытии выставки: Михаил Никитин не только показал свои работы, но и рассказал несколько занимательных историй. Подробнее читайте здесь.