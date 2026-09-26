Билеты на «Воздух Карелии» можно купить онлайн и в пунктах продаж

В кассах билеты на фестиваль продаются дешевле

Фото: Петрозаводск говорит

Билеты на популярное музыкальное событие лета – 2027 можно купить не только онлайн, но и в пунктах продаж в Петрозаводске.

В точках продаж билеты на фестиваль «Воздух Карелии» (6+) продаются без сервисного сбора. Реальные бумажные билеты в фирменном дизайне в кассах можно приобрести по номиналу, без сервисного сбора, заверили организаторы.

Уточняется, что абонементов по специальным промо-ценам осталось мало. Поэтому покупать билеты выгоднее сейчас – потом цены вырастут.

Итак, купить билет можно онлайн, а без сервисного сбора – в клубном ресторане «Театра» на ул. Кирова, 12 и в семейном ресторане «Сервиз» в проезде Афанасьева, 7.

Сообщалось, что на фестивале в 2027 году выступит легенда русского рока Вячеслав Бутусов.