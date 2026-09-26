Пострадавшего вырезали из машины на месте серьезного ДТП на Кукковке

Спасатели работали на месте жесткой аварии на Старой Кукковке в Петрозаводске

Фото: Петрозаводск говорит

В пятницу, 25 сентября, специалисты МЧС Карелии привлекались для ликвидации последствий ДТП на Старой Кукковке в Петрозаводске. Там под вечер у дома №27 на улице Ломоносова столкнулись два легковых автомобиля.

Ранее портал «Петрозаводск говорит» сообщал об этом ДТП на Старой Кукковке. В результате аварии один из автомобилей вылетел с проезжей части и врезался в дерево.

В 16:28 дежурный получил сигнал о столкновении легковушек. В региональном МЧС рассказали некоторые подробности этого происшествия, уточнив, что была оказана помощь двум пострадавшим.



На месте аварии пожарные отключили аккумулятор в одном из автомобилей и деблокировали пострадавшего из машины, применив специальный инструмент.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь и доставили его в республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП выясняются.