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26 сентября 2026
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Происшествия

Пострадавшего вырезали из машины на месте серьезного ДТП на Кукковке

Спасатели работали на месте жесткой аварии на Старой Кукковке в Петрозаводске
дтп на кукковке, работает гаи
Фото: Петрозаводск говорит

В пятницу, 25 сентября, специалисты МЧС Карелии привлекались для ликвидации последствий ДТП на Старой Кукковке в Петрозаводске. Там под вечер у дома №27 на улице Ломоносова столкнулись два легковых автомобиля.

Ранее портал «Петрозаводск говорит» сообщал об этом ДТП на Старой Кукковке. В результате аварии один из автомобилей вылетел с проезжей части и врезался в дерево.

 В 16:28 дежурный получил сигнал о столкновении легковушек. В региональном МЧС рассказали некоторые подробности этого происшествия, уточнив, что была оказана помощь двум пострадавшим. 

На месте аварии пожарные отключили аккумулятор в одном из автомобилей и деблокировали пострадавшего из машины, применив специальный инструмент. 

Пострадавшему оказали медицинскую помощь и доставили его в республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП выясняются.

 

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