Пропавшего в Карелии молодого мужчину нашли мертвым – он утонул

Водолазы подняли тело пропавшего мужчины со дна озера

Фото: Петрозаводск говорит

Поисковая операция была организована в Кондопожском районе. Потребовалась помощь спасателей-водолазов. Поиски вели на озере Нигозеро.

Местная полиция сообщила спасателям о безвестном исчезновении мужчины 1994 года рождения. Молодой человек пропал 19 сентября. Его вещи нашли на берегу озера Нигозеро в Кондопожском районе.

Сегодня, 25 сентября, водолазы петрозаводского поисково-спасательного отряда обследовали дно водоема.

В результате поисковых мероприятий спасатели подняли со дна озера тело погибшего мужчины.