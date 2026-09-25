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25 сентября 2026
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Происшествия

Пропавшего в Карелии молодого мужчину нашли мертвым – он утонул

Водолазы подняли тело пропавшего мужчины со дна озера
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Фото: Петрозаводск говорит

Поисковая операция была организована в Кондопожском районе. Потребовалась помощь спасателей-водолазов. Поиски вели на озере Нигозеро.

Местная полиция сообщила спасателям о безвестном исчезновении мужчины 1994 года рождения. Молодой человек пропал 19 сентября. Его вещи нашли на берегу озера Нигозеро в Кондопожском районе.

Сегодня, 25 сентября, водолазы петрозаводского поисково-спасательного отряда обследовали дно водоема. 

В результате поисковых мероприятий спасатели подняли со дна озера тело погибшего мужчины.

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