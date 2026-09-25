Аферисты стали активнее подменять осенние налоговые уведомления

В России фиксируют случаи «налоговой» рассылки писем от мошенников

Фото создано с помощью Алиса AI

В преддверии массовой рассылки Федеральной налоговой службы об уплате имущественных налогов активизировались мошенники. Они отправляют россиянам альтернативные документы. Об осеннем налоговом буме, который случился у мошенников, «Ленте.ру» рассказал доцент юридического факультета Финансового университета Марчел Кырлан.

По словам эксперта, россияне бьют тревогу — не сходится дебет с кредитом: суммы начисленного и уплаченного налога разные. Цели таких махинаций по-прежнему те же — завладеть банковскими реквизитами, персональными данными или установить вредоносную программу.

Ранее стало известно, что житель Костомукши покупал «больничные» листы из-за нежелания идти на работу.