Школьник спас малыша из выгребной ямы в городе России

В Чечне наградили школьника за спасение малыша, упавшего в уличный туалет

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10-летний школьник из Чечни не побоялся спуститься в выгребную яму, чтобы спасти провалившегося в нее полуторагодовалого ребенка, об этом пишет RT.

По данным источника, мужчины, прибежавшие на помощь матери ребенка, не могли пролезть в отверстие туалета. Требовался менее габаритный спасатель. Им и оказался юный герой, которого держали за ноги, а он руками дотянулся до ребёнка. Помощь подоспела вовремя – на поверхности была только голова малыша.

За смелый поступок мальчику вручили грамоту и денежную премию от фонда Ахмата Кадырова.