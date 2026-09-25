В Карелии осудили мать за неуплату алиментов

В Беломорске вынесли приговор должнице по алиментам

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Более полумиллиона рублей задолжала горе-мать из Беломорского округа своим несовершеннолетним детям, но выплачивать алименты так и не спешила. Притом что женщину уже один раз наказали за правонарушение – ей назначили 80 часов обязательных работ.

Административная ответственность переросла в уголовную. Женщину судили за неоднократную неуплату алиментов без уважительных причин, учитывая, что она была обязана направлять деньги своим отпрыскам по решению Фемиды.

С предъявленным обвинением женщина согласилась полностью. Суд признал её виновной и назначил ей 5 месяцев принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке, уточнили в паблике Беломорского районного суда.