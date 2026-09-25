Суд в Карелии разбирался в кредитной истории умершего заемщика

Банку в Сортавале отказали во взыскании долга с наследников умершего заемщика

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Суд в Сортавале отказал банку во взыскании задолженности по кредитному договору с наследников заемщика. Подробности истории сообщили в паблике инстанции.

Установлено, что в мае 2012 года банк и жительница Сортавальского округа заключили кредитный договор. Женщина нарушила его условия, и образовалась задолженность почти в 39 тысяч рублей.

В феврале 2013 года банк направил заемщице требование об оплате долга в течение месяца, но этого не произошло. При этом истцу было известно, что женщина умерла в ноябре 2020 года.

При вынесении решения суд отметил, что банк обратился за выдачей судебного приказа в 2018 году, а с иском — только в мае этого года, что свидетельствует о пропуске срока исковой давности. Кроме того, наследственное дело после смерти заемщицы не заводилось, наличие имущества, которое могло бы перейти к наследникам, не установлено, а сами наследники не приняли наследство.

Решение вступило в законную силу, уточнили в паблике Сортавальского городского суда.