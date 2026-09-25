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25 сентября 2026
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Россия

Зарплаты россиян вырастут на треть

В Минэкономразвития спрогнозировали среднюю зарплату в стране к 2029 году
Российские рубли
Фото "Петрозаводск говорит"

В 2029 году зарплаты россиян вырастут на 35% относительно показателя 2025 года. Такой прогноз озвучили в Минэкономразвития страны. С документом ознакомились «Ведомости».

Согласно прогнозу социально-экономического развития России на 2027-2029 года, в 2027 году средняя зарплата в стране вырастет до 112 279 рублей. Это показатель до вычета НДФЛ, но с учетом премий и надбавок. В 2029 году средняя зарплата должна увеличиться до 137 362 рублей.

Прогноз по росту реальных зарплат в этом году изменен с 2,2 процента до 4 процентов.

Ранее сообщалось о том, что в Карелии средняя зарплата выросла до 97 тысяч рублей.

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