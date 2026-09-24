Карельские спортсмены взяли восемь медалей на Играх боевых искусств

У наших спортсменов – три золота, три серебра и две бронзы

Фото: паблик Федерации Киокушин Карелии

О том, как отличились на татами наши спортсмены-земляки в одном из самых жестких и полноконтактных стилей каратэ, рассказали в Центр спортивной подготовки со ссылкой на информацию Федерации Киокушин Карелии.

В Анапе завершились соревнования по киокушин в рамках XVIII открытых всероссийских юношеских Игр боевых искусств.

В соревнованиях участвовал 351 спортсмен из 18 регионов России и Республики Армения.

Карелию представляли спортсмены клуба «Файтлаб» и Школы каратэ «Вовк Додзе». Итог выступления ребят – восемь медалей, три из которых золотые.

В дисциплине «ката-группа» 1 место и яркая победа у объединённой команды двух клубов – Милослава Алферова, Карина Ярохович и Ксения Николаева.

В дисциплине «ката» спортсмены собрали целую коллекцию наград:

1 место — Полина Мельничук (юниорки 16–17 лет)

1 место — Алексей Спирин (юноши 14–15 лет)

2 место — Эмилия Ревунова (девочки 11 лет)

3 место — Милослава Алферова (девушки 12–13 лет).

В «кумитэ» уверенно выступили следующие спортсмены:

2 место — Ксения Николаева (девушки до 35 кг)

2 место — Вера Королева (девушки до 40 кг)

3 место — Артём Антонен (мальчики до 35 кг).

В Сети поздравили с успешным выступлением, медалями и новыми достижениям спортсменов и их наставников – Арсения Филатова, Викторию Сазонову и Александру Олейник.