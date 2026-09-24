Знакомьтесь с первыми участниками конкурса «География впечатлений»

Смотрите фотографии из путешествий жителей Карелии и участвуйте сами!

Фото: нейросеть Алиса AI

На конкурс «География впечатлений», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», жители Карелии уже прислали немало чудесных кадров из своих путешествий по стране. Нашим участникам так хотелось поделиться своими впечатлениями, что многие присылали не по одному, а сразу по несколько снимков! Дополнительные фотографии мы решили также опубликовать, объединив их в коллажи.

Знакомьтесь:

Юрий Бухарев: «В мае этого года был в г. Плёсе на берегу Волги. В этом городе художник И. Левитан писал свои знаменитые картины».

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Ирина Сорокина: «На фото моя дочь София. В августе я спустя девять лет приехала в гости к родственникам в Тверскую область (г. Бежецк) с дочерью, которая ни разу там не была. Это изумительный по своей архитектуре и спокойствию город, пусть и небольшой! Основан в 1775 году, до этого носил статус села. Особое впечатление вызвал дом Неворотиных, памятник архитектуры 19-20 века. Его фасады украшены скульптурами богини удачи Фортуны и бога торговли Гермеса. Об этом городе можно рассказать очень много, особенно о его архитектуре. Может за это я его и полюбила?».

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Ольга Мякеля: «Верхняя Балкария, Черекский район, скальный выступ Деуле Гажыу Тиш, что переводится как «Зуб Мудрости Великана». Головокружительные виды на Безенгийский ледник, заснеженные вершины, изумрудную долину, а в ясную погоду можно разглядеть и Эльбрус. Дух захватывало от высоты, красоты и впечатлений!».

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Ирина Дианова: «В апреле этого года мы с дочерью путешествовали по Ставрополью и Краснодарскому краю. В день ее рождения, 25-летия, 28 апреля мы поднимались на Эльбрус — это было незабываемо! Нам повезло с погодой, с гидом и компанией. Увидеть такую красоту своими глазами стоит хотя бы раз в жизни!».

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Виктор Кондрашов: «Две самые мои дорогие женщины, жена и тёща. После многих лет вынужденной привязанности к дому удалось свозить тёщу в небольшое турне: Ваалам, Выборг, Пушкин, Кронштадт».

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Ольга Кисткина: «На фото — моя дочь и один из самых запоминающихся моментов нашего отпуска этого года. Мы побывали в Республике Дагестан, и впечатления остались просто незабываемые! Этот регион поражает своей красотой: величественные горы, кристально чистые реки и ласковое Каспийское море создают неповторимую атмосферу. Местные жители невероятно гостеприимны, а природа щедро делится своими богатствами».

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Если вы тоже хотите принять участие в конкурсе, поделитесь интересными кадрами из ваших путешествий и выиграйте билеты в Музыкальный театр!

Условия участия

• К участию приглашаются жители Карелии старше 18 лет. В случае, если на фотографии изображены несовершеннолетние, требуется письменное согласие родителей каждого ребёнка на публикацию снимка.

• На фото обязательно должны присутствовать люди — вы сами или члены вашей семьи. Поделитесь кадрами из ваших путешествий — по миру, по России или по родной Карелии!

• Напишите несколько слов о том, что изображено на фотографии, и расскажите о тех местах, которые запали вам в сердце!

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «География впечатлений». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто запечатлён на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Лучшие кадры выберем трижды — в сентябре, октябре и ноябре. Оценивать конкурсные работы будет редакция. Основными критериями являются оригинальность фотографии, соответствие теме конкурса, содержательная привлекательность, гармоничная композиция, качество.

Победителю каждого месяца достанется приз — билеты в Музыкальный театр Республики Карелия на двоих.

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 30 ноября 2026 года. Подробности по тел. 53-13-13.

