Европейская страна планирует собирать мочу гостей фестивалей

В Великобритании придумали установку по переработке мочи в удобрение

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В Великобритании разработали мобильную установку, которую можно подключать к туалетам на площадках проведения крупных культурных или спортивных мероприятий, а поступившую мочу перерабатывать в удобрения. О ноу-хау сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что содержащиеся в продукте жизнедеятельности человека вещества с помощью бактерий и других технологических операций преобразуются в концентрированное удобрение с азотом, фосфором и калием.

Технологию уже испытали на одном из фестивалей, а научные исследования показали, что при выращивании пшеницы результат сопоставим с применением аммиачной селитры.