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24 сентября 2026
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Происшествия

В Петрозаводске ищут очевидцев наезда на школьницу

Ребенка сбили на пешеходном переходе на Древлянке
пешеходный переход в петрозаводске
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Дорожная полиция ищет очевидцев ДТП на Древлянке – там кроссовер сбил ребенка.

Авария произошла 12 сентября в 16:30 на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 50 на Лососинском шоссе. Водитель автомобиля Renault Duster совершила наезд на несовершеннолетнюю, рассказали в Госавтоинспекции карельской столицы. 

В результате наезда школьница получила травмы.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного происшествия. 

Ранее также сообщалось, что пешехода сбили в Пятом поселке в Петрозаводске.

 

 

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