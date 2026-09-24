В Петрозаводске ищут очевидцев наезда на школьницу

Дорожная полиция ищет очевидцев ДТП на Древлянке – там кроссовер сбил ребенка.
Авария произошла 12 сентября в 16:30 на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 50 на Лососинском шоссе. Водитель автомобиля Renault Duster совершила наезд на несовершеннолетнюю, рассказали в Госавтоинспекции карельской столицы.
В результате наезда школьница получила травмы.
Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного происшествия.
Ранее также сообщалось, что пешехода сбили в Пятом поселке в Петрозаводске.