В Петрозаводске водитель вылетел на пешеходник на красный свет

Полиция нашла нарушителя, промчавшегося на запрещающий сигнал светофора

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

На днях в Сети появилось видео, на которое попал инцидент с грубым нарушением правил дорожного движения на Древлянке, запись разместил в автомобильном паблике очевидец.

Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку после публикации и нашли нарушителя.

Так, 20 сентября в 11:39 в районе дома №18 на улице Древлянка водитель автомобиля Lada Largus в нарушение требований дорожной разметки выехал на полосу встречного движения и проехал регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

Image Фото: Стопкадр видео паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Нарушителем оказался 38-летний петрозаводчанин. В отношении водителя оформили административные материалы.

Дорожные полицейские также объяснили автомобилисту недопустимость нарушения правил дорожного движения и рассказали ему о возможных последствиях подобного поведения за рулем.