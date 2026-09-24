В Петрозаводске водитель вылетел на пешеходник на красный свет

На днях в Сети появилось видео, на которое попал инцидент с грубым нарушением правил дорожного движения на Древлянке, запись разместил в автомобильном паблике очевидец.
Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку после публикации и нашли нарушителя.
Так, 20 сентября в 11:39 в районе дома №18 на улице Древлянка водитель автомобиля Lada Largus в нарушение требований дорожной разметки выехал на полосу встречного движения и проехал регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.
Нарушителем оказался 38-летний петрозаводчанин. В отношении водителя оформили административные материалы.
Дорожные полицейские также объяснили автомобилисту недопустимость нарушения правил дорожного движения и рассказали ему о возможных последствиях подобного поведения за рулем.