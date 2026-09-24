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24 сентября 2026
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Мир

Российским туристкам стало плохо в самолете из Турции

Бортпроводники откачали двух женщин в самолете Анталья-Тюмень
Самолет в небе
Фото "Петрозаводск говорит"

Двум российским туристкам понадобилась медицинская помощь на борту самолета, летевшего из Антальи в Тюмень. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, сперва одна из пассажирок сообщила бортпроводникам, что почувствовала недомогание. Ее отвели в хвост самолета, помощь оказал летевший тем же рейсом медик. Однако сразу после этого плохо стало другой женщине.

У первой пострадавшей заподозрили отек Квинке, у второй - предынсультное состояние. У нее появились проблемы с дыханием, а также подскочило давление. Членам экипажа и медику удалось стабилизировать состояние женщин. В Тюмени их увезли на скорой.

Ранее сообщалось о том, что американский самолет-разведчик кружит у границ России 24 сентября.

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